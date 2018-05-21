Президент Ирана обвинил США в стремлении "решать за весь остальной мир"

Президент Ирана Хасан Роухани заочно ответил на заявления госсекретаря США Майка Помпео, который выдвинул Тегерану ультиматум в отношении его региональной политики и ракетно-ядерной программы, пригрозив в противном случае ввести в отношении республики "самые жесткие санкции в истории".

По словам Роухани, риторика нынешней американской администрации напоминает заявления Белого дома 15-летней давности, когда Соединенные Штаты возглавлял Джордж Буш-младший. "Мы слышали подобные заявления сотни раз и не обращаем на них никакого внимания", - цитирует иранского президента агентство AFP, ссылаясь, в свою очередь, на местные СМИ.

"Кто вы такие, чтобы решать за Иран и весь остальной мир? - говорится в заявлении Роухани. - Сегодня мир уже не признает этих притязаний США. У государств есть независимость". Самого Помпео иранский глава назвал "джентльменом, который еще недавно возглавлял шпионское ведомство", имея в виду его многолетнюю работу на посту главы ЦРУ.

Напомним, что в своей речи Майк Помпео потребовал от Ирана пересмотреть политику в регионе, призывая его власти отказаться от поддержки шиитской группировки "Хезболла", а также допустить инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты страны, что, впрочем, и так предусмотрено многосторонним соглашением по иранском атому, из которого президент США Дональд Трамп вышел в одностороннем порядке.