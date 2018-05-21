СК назвал возможные причины аварии вертолета в Хабаровском крае

Следователи назвали три основные версии жесткой посадки вертолета Sud-Aviation Gazell в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края. Среди них: погодные условия, техническая неисправность и ошибка пилотирования.

Как уточнили в СУ СК региона, на борту загоревшегося в результате нештатной ситуации воздушного судна находились четыре человека. Один из них погиб, еще трое получили многочисленные травмы.

По факту ЧП будет проведена судебно-медицинская экспертиза, а также допрос выживших в аварии. Кроме того, специалисты изучат имеющуюся на вертолет документацию.

Заведено уголовное дело о "нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".