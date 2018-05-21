Десять пассажиров рейса из Антальи отказались лететь из-за стресса

В Челябинск из Волгограда вылетел самолет, который должен доставить в пункт назначения пассажиров злополучного рейса № 877. Однако после регистрации выяснилось, что 11 человек не смогли справиться с психологическим стрессом после экстренной посадки турецкого авиалайнера в волгоградском аэропорту Гумрак.

По данным Интерфакс, десять человек решили добираться до Челябинска самостоятельно другим транспортом, а один из пассажиров обратился за медицинской помощью.

Напомним, что поздно вечером 21 мая на высоте 10 тысяч метров по неизвестной причине произошла разгерметизация салона самолета, выполнявшего полет из Антальи в Челябинск. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров, некоторым из них, после аварийной посадки, потребовалась медицинская и психологическая помощь. Однако оснований для госпитализации пострадавших не было. Пассажиров разместили на территории аэропорта и в гостинице. Утром за ними прилетел резервный самолет, который в 10.45 вылетел в Челябинск.

По факту воздушного инцидента Волгоградской транспортной прокуратурой проводится проверка.