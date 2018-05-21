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21.05.2018 16:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Муфтий Крыма рассказал подробности поджога своего дома

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев рассказал подробности нападения на его домовладение членов экстремистской организации, созданной по указанию лидера запрещенного в РФ крымскотатарского меджлиса Рефата Чубарова помощником депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева Эролом Велиевым.

Нападение на свой дом муфтий расценил не только как покушение на гражданина и его собственность, но и как преступление против Всевышнего.

Фото: ФСБ РФ/ РИА Новости
В Крыму помощник депутата рады Украины создал экстремистскую группу

По словам муфтия, нападение произошло около трех часов ночи.

- Раздался грохот, супруга увидела в окне вспышку, - цитирует муфтия пресс-служба духовного управления мусульман Крыма.- Решили, что это молодежь на улице балуется пиротехникой, и не обратили особого внимания. А утром, выезжая на работу, обнаружили следы поджога от бутылок с горючей смесью - так называемым "коктейлем Молотова". Попавшие на дом бутылки к счастью, не воспламенились - загорелись попавшие на забор. Злоумышленники скрылись. Мы обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Как отметил муфтий, причины, побудившие злоумышленников совершить преступление - нагнетание межнациональной напряженности, повергли его в шок.

Напомним, ФСБ пресекла в Крыму деятельность экстремистской группы, созданной помощником депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева Эролом Велиевым. Задачей ее членов, в том числе бывших спортсменов-боксеров, была дестабилизация ситуации на полуострове и разжигание межнациональной розни. За каждую провокацию экстремистам обещали платить по 500 долларов. Для поджога дома муфтия злоумышленники купили в соседнем магазине бутылки вина, в которых и замешали адскую смесь. Об этом рассказал один из фигурантов дела, житель Харькова Александр Стешенко.

Справка "РГ"

26 апреля 2016 года Верховный суд Республики Крым признал общественное объединение "меджлис крымскотатарского народа" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

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