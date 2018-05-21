Опубликовано видео допроса участника экстремистской группы в Крыму

ФСБ России опубликовало видеозапись допроса следователями участника крымской экстремисткой группировки Александра Стешенко, который рассказал о попытке поджога домовладения муфтия полуострова Эмирали Аблаева.

По словам Стешенко, задержанного ФСБ при въезде в Крым, на поджог дома муфтия его направил помощник депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева Эрол Велиев.

- Мне и Третьякову Велиев он сказал сходить в магазин, купить две бутылки вина, чтобы в них замешать коктейль Молотова, - рассказал фигурант дела. - Я отказался, так как понял, что могут пострадать невинные люди. Некуда было деваться, и он сам вместе с Третьяковым взял эти бутылки и поехал.

Преступление злоумышленники совершили в три часа ночи. Жители дома увидели в окно вспышку и услышали грохот, но члены семьи духовного лидера мусульман полуострова посчитали причиной шума баловство с пиротехникой.

По факту поджога дома муфтия МВД по Республике Крым возбудило уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом). В свою очередь, крымское УФСБ возбудило дела сразу по двум частям статьи 282.1 УК РФ - создание и участие в экстремистском сообществе. Эролу Велиеву и Александру Третьякову обвинения предъявлены заочно, а сами они объявлены в федеральный розыск.

Экстремистская группа была создана помощником депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева Эролом Велиевым по указанию коллеги по парламенту, лидера запрещенного в РФ крымскотатарского меджлиса Рефата Чубарова. Задачей ее членов, в том числе бывших спортсменов-боксеров была дестабилизация ситуации на полуострове и разжигание межнациональной розни. За каждую провокацию экстремистам обещали платить по 500 долларов.