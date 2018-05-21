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21.05.2018 10:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: Ураган на Среднем Урале вызвал песчаную бурю

Текст: Татьяна Воробьева

В Свердловской области до сих пор ликвидируют последствия сильнейшего урагана, который случился накануне, а пользователи соцсетей делятся эпичными видео, которые запечатлели силу стихии.

Так, молодой человек заснял на регистратор своего автомобиля песчаную бурю у города Арамиль, что всего в двадцати с небольшим километрах от Екатеринбурга: порывы ураганного ветра поднимают тучи песка, и видимость на трассе становится почти нулевой. В комментариях к записи посетители паблика рассказали, что аналогичную картину наблюдали в Полевском.

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Синоптики, между тем, предупреждали заранее об ухудшении погоды и о том, что во время прохождения грозового фронта скорость ветра достигала 22-27 метров в секунду. Последствия удара стихии в Свердловской области все еще устраняют.

- Были частично повреждены кровли торгового центра в Арамиле, школы в Сухом Логу и Дворца культуры в Сысертском городском округе. Работают комиссии по оценке ущерба, - рассказали в пресс-службе МЧС региона.

Шквалистый ветер повреди и линии электропередач: были зафиксированы массовые отключения, без света остались 144 населенных пунктов с населением более 33 тысяч человек. "Сегодня к утру энергетики в полном объеме возобновили подачу электроэнергии в дома жителей Среднего Урала. Аварийно-восстановительные бригады трудились в круглосуточном режиме. На помощь свердловским энергетикам прибыли коллеги из Перми и Челябинска", - сообщили в пресс-служба МРСК Урала.

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