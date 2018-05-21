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21.05.2018 13:33
Рубрика: Власть

СПЧ попросил омбудсмена ЕС взять под контроль ситуацию с Вышинским

Текст: Галина Мисливская

Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека обратился к комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович в связи с задержанием Службой безопасности Украины главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, сообщается на сайте Совета.

По мнению членов СПЧ, "обвинения, предъявляемые Кириллу Вышинскому и его коллегам, не имеют под собой объективного основания". В Совете напомнили, что озабоченность в связи с произошедшим выразил ряд международных организаций, в частности, Международная федерация журналистов, Международная правозащитная организация "Репортеры без границ", представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации. "Меры, предпринятые в отношении главного редактора агентства "РИА Новости Украина" и его коллег, могут быть расценены как насилие над представителями СМИ", - считают российские правозащитники.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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"Совет выражает крайнюю обеспокоенность ситуацией, связанной с арестом К.Вышинского, давлением на его коллег. Просим Вас, уважаемая г-жа Миятович, взять ситуацию под личный контроль", - говорится в обращении главы СПЧ к комиссару Совета Европы по правам человека.

Также Совет попросил уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову взять ситуацию под личный контроль и принять меры для немедленного освобождения Кирилла Вышинского, отмечая необходимость объективного расследования обстоятельств случившегося и привлечения к ответственности тех, кто допустил нарушение прав журналиста и его коллег.

Напомним, Кирилл Вышинский был задержан после обысков в центральном офисе агентства "РИА-Новости Украина", а также в квартирах журналистов. Он подозревается в государственной измене и этапирован в Херсон, где городской суд дал разрешение на арест сроком на шестьдесят дней без права внесения залога. Кроме того, на сегодняшний день уже более сорока сотрудников "РИА Новости Украина" были вызваны на допрос в СБУ.

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