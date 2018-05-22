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Рубрика: ПДД

На каникулы с мигалкой

Глава Госавтоинспекции напомнил о новых правилах детских перевозок
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Федеральный выпуск №7572 (109)
В преддверии больших каникул начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников напомнил об изменившихся правилах организованной перевозки групп детей.
МВД предлагает разрешить использовать материнский капитал для приобретения детского кресла. Фото: AP МВД предлагает разрешить использовать материнский капитал для приобретения детского кресла. Фото: AP
МВД предлагает разрешить использовать материнский капитал для приобретения детского кресла. Фото: AP

Каникулы предстоят длинные и дети поедут на отдых. В том числе в оздоровительные и спортивные лагеря, а также на многочисленные экскурсии. И, конечно, на автобусах. В апреле были утверждены поправки в правила организованных перевозок групп детей. Они касаются возраста автобусов.

Фото: Photoxpress
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- С 1 июля 2018 года предписано в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, по местам выезда и приезда ребятишек иметь такой омоложенный подвижной состав до пяти тонн, - сообщил Михаил Черников в эфире радиостанции "Милицейская волна". - С 1 апреля 2019 года такие автобусы должны уже быть повсеместно введены. То, что касается автобусов более 5 тонн, то это требование вводится для тех же четырех регионов с 1 октября 2018 года, а по всем остальным с 1 октября 2019 года.

Существует процедура контроля за такими перевозками. В первую очередь необходима подача заявок, если более трех автобусов. Их необходимо сопровождать. Если менее трех автобусов, то территориальные подразделения Госавтоинспекции необходимо уведомлять. Они проверят как транспортные средства, так и водителя, который будет осуществлять эту перевозку. Это сделано комфортно и доступно. Все можно сделать через сайт Госавтоинспекции и получить такую услугу в режиме online.

По словам Черникова, в прошлом году при организованной перевозке групп детей, ни одного ребенка не погибло. Гораздо хуже ситуация, когда взрослые сами перевозят своих детей. Только в прошлом году погибло 713 детей-пассажиров. Это 60 процентов от всех погибших детей. В этом году уже погибло 127 детей-пассажиров. И это уже 70 процентов от всех погибших в авариях детей.

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- Взрослый должен понимать и знать, если в салоне автомобиля находится ребенок, то знаки, ограничивающие скоростной режим, должны безукоризненно соблюдаться. Без всяких +20 км/час, - считает Михаил Черников. - Должны быть все условия созданы. Мы вышли с предложением, чтобы маткапитал мог использоваться для приобретения люлек и детских удерживающих устройств хорошего качества.

Также Михаил Черников сообщил, что передача контроля за техническим состоянием автобусов Госавтоинспекции позволит кратно сократить число ДТП с их участием. Инициативу, предложенную МВД, уже поддержали в правительстве.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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- Есть проблема с перевозчиками, которые плохо следят за своим подвижным составом. А неисправности автобусов нередко становятся причинами ДТП, - сказал Михаил Черников. - В августе прошлого года на заседании Госсовета министр внутренних дел Владимир Колокольцев вышел с предложениями к президенту РФ с тем, чтобы наделить полномочиями контроля Госавтоинспекции за проведением технического состояния автобусов. Сейчас готовятся изменения в законодательство.

Генерал напомнил, о том, что с 1 июня увеличатся выплаты по Европротоколу до 100 тысяч рублей. Сейчас Госавтоинспекция активно работает с автостраховщиками, чтобы избежать мошеннических манипуляций при получении выплат. К июню этого года заработает единая электронная система, которая будет хранить все обращения по фактам ДТП.

То есть ГИБДД будет получать информацию об авариях, оформленных по Европротоколу, а страховщики - информацию о ДТП, оформленных ГИБДД.