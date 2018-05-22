Глава Госавтоинспекции напомнил о новых правилах детских перевозок

В преддверии больших каникул начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников напомнил об изменившихся правилах организованной перевозки групп детей.

Каникулы предстоят длинные и дети поедут на отдых. В том числе в оздоровительные и спортивные лагеря, а также на многочисленные экскурсии. И, конечно, на автобусах. В апреле были утверждены поправки в правила организованных перевозок групп детей. Они касаются возраста автобусов.

- С 1 июля 2018 года предписано в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, по местам выезда и приезда ребятишек иметь такой омоложенный подвижной состав до пяти тонн, - сообщил Михаил Черников в эфире радиостанции "Милицейская волна". - С 1 апреля 2019 года такие автобусы должны уже быть повсеместно введены. То, что касается автобусов более 5 тонн, то это требование вводится для тех же четырех регионов с 1 октября 2018 года, а по всем остальным с 1 октября 2019 года.

Существует процедура контроля за такими перевозками. В первую очередь необходима подача заявок, если более трех автобусов. Их необходимо сопровождать. Если менее трех автобусов, то территориальные подразделения Госавтоинспекции необходимо уведомлять. Они проверят как транспортные средства, так и водителя, который будет осуществлять эту перевозку. Это сделано комфортно и доступно. Все можно сделать через сайт Госавтоинспекции и получить такую услугу в режиме online.

По словам Черникова, в прошлом году при организованной перевозке групп детей, ни одного ребенка не погибло. Гораздо хуже ситуация, когда взрослые сами перевозят своих детей. Только в прошлом году погибло 713 детей-пассажиров. Это 60 процентов от всех погибших детей. В этом году уже погибло 127 детей-пассажиров. И это уже 70 процентов от всех погибших в авариях детей.

ГИА вернут право строго контролировать проведение технического осмотра автобусов

- Взрослый должен понимать и знать, если в салоне автомобиля находится ребенок, то знаки, ограничивающие скоростной режим, должны безукоризненно соблюдаться. Без всяких +20 км/час, - считает Михаил Черников. - Должны быть все условия созданы. Мы вышли с предложением, чтобы маткапитал мог использоваться для приобретения люлек и детских удерживающих устройств хорошего качества.

Также Михаил Черников сообщил, что передача контроля за техническим состоянием автобусов Госавтоинспекции позволит кратно сократить число ДТП с их участием. Инициативу, предложенную МВД, уже поддержали в правительстве.

- Есть проблема с перевозчиками, которые плохо следят за своим подвижным составом. А неисправности автобусов нередко становятся причинами ДТП, - сказал Михаил Черников. - В августе прошлого года на заседании Госсовета министр внутренних дел Владимир Колокольцев вышел с предложениями к президенту РФ с тем, чтобы наделить полномочиями контроля Госавтоинспекции за проведением технического состояния автобусов. Сейчас готовятся изменения в законодательство.

Генерал напомнил, о том, что с 1 июня увеличатся выплаты по Европротоколу до 100 тысяч рублей. Сейчас Госавтоинспекция активно работает с автостраховщиками, чтобы избежать мошеннических манипуляций при получении выплат. К июню этого года заработает единая электронная система, которая будет хранить все обращения по фактам ДТП.

То есть ГИБДД будет получать информацию об авариях, оформленных по Европротоколу, а страховщики - информацию о ДТП, оформленных ГИБДД.