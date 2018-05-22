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22.05.2018 20:16
Рубрика: Спорт

Горшков остался во главе Федерации фигурного катания России

Текст: Анна Козина
Олимпийский чемпион в танцах на льду 1976 года Александр Горшков был переизбран президентом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) на новый четырехлетний срок.
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Горшков, возглавивший ФФККР в июне 2010 года, был единственным кандидатом, поэтому голосование прошло в открытом режиме. Как сообщается на сайте ФФККР, Александра Георгиевича единогласно поддержали все участники отчетно-выборной конференции, прошедшей сегодня в Москве.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Полную поддержку также получили Александр Коган, переизбранный на пост генерального директора организации, заместитель генерального директора Галина Голубкова и ответственный секретарь Вячеслав Зайцев.

Отметим, что одним из вице-президентов ФФККР стала знаменитый тренер Тамара Москвина.

Выступление российских фигуристов в прошедшем олимпийском сезоне было признано успешным. На Играх-2018 в Пхенчхане наша сборная стала серебряным призером в командном турнире, в женском катании Алина Загитова и Евгения Медведева выиграли "золото" и "серебро". На чемпионате мира в Милане второе место заняла спортивная пара Евгения Тарасова - Владимир Морозов. Одиночник Михаил Коляда замкнул тройку призеров.

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Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, выступавший на отчетно-выборной конференции, поблагодарил спортсменов и специалистов за проделанную работу.

- Как и миллионы российских болельщиков, я на одном дыхании смотрел выступления наших фигуристов на Олимпиаде в Корее. И хотел бы особенно поблагодарить тренеров, спортсменов и специалистов, - цитирует Позднякова пресс-служба федерации. - Наравне с космосом, а достижениями в этой области мы по праву можем гордиться, фигурное катание является визитной карточкой нашего спорта.

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