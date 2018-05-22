Депутаты Госдумы приняли в третьем , окончательном чтении закон о контрсанкциях против США и других недружественных государств.

Российскому кабмину по решению президента России предоставляется право вводить различные меры противодействия.

При этом они не должны распространяться на жизненно необходимые товары, чьи аналоги не производятся в РФ и третьих странах.

Решения могут быть приняты президентом на основании предложений Совбеза РФ.

В случае отмены санкций правительство РФ отменяет меры противодействия.

"Целью настоящего федерального закона является защита интересов и безопасности РФ, ее суверенитета и территориальной целостности, прав и свобод граждан РФ от недружественных действий США и иных иностранных государств, в том числе выражающихся во введении политических или экономических санкций в отношении РФ, граждан РФ или российских юрлиц, в совершении других действий, представляющих угрозу территориальной целостности России или направленных на экономическую и политическую дестабилизацию РФ", - цитирует ТАСС текст закона.