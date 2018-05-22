Консультанты активно тестируют инновационные технологии

Ежегодный рэнкинг крупнейших консалтинговых групп и компаний, составленный агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика), выявил ощутимый прирост суммарных доходов в этом секторе услуг. Среди основных факторов динамики - спрос на консалтинг со стороны госсектора и цифровизация бизнес-процессов заказчиков.

Объем выручки крупнейших российских консалтинговых групп и компаний - участниц нынешнего рэнкинга по итогам 2017 года увеличился на 10% и составил 97,1 млрд рублей. Сектор консалтинговых услуг уверенно вышел из отрицательной зоны - за последний год рост здесь перекрыл инфляцию (2,5% за 2017 год, Росстат) и стал наибольшим за несколько лет.

IT впереди

Абсолютное большинство суммарных доходов - 67%, или 48,662 млрд рублей - в 2017 году участники рэнкинга заработали на на ИТ-консалтинге (рост за год на 7%). Значительным заказчиком в сегменте по-прежнему остается государство, а также компании с госучастием.

"Усиление требований регулирующих органов к электронному взаимодействию с госструктурами повышает спрос на услуги консультантов. Вдобавок растущий в открытом доступе объем официальной правовой и судебной информации, появление новых электронных сервисов законодательной и судебной властей расширяют возможности "оцифровки" и частичного аутсорсинга работы юридических служб компаний", - разъясняет Степан Томлянович, генеральный директор компании "ФОРС - Центр разработки" (ГК "ФОРС").

Конкретные примеры приводит Филипп Генс, президент группы компаний ЛАНИТ: "ИТ-консалтинг сопровождает практически все наши комплексные проекты для бизнеса и государственных компаний: мы продолжаем развитие государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ, создали крупнейшую в стране интеллектуальную сеть при строительстве ЦОД Сбербанка в "Сколково" и оснастили инженерной и ИТ-инфраструктурой стадион "Лужники", который готовится принять чемпионат мира по футболу".

Цифровизация активно внедряется повсеместно. "Многие крупные компании в 2017 году бросили свои силы на тестирование инновационных технологий - блокчейн, Big Data, искусственный интеллект, виртуальная реальность", - дополняет Борис Бобровников, генеральный директор КРОК.

Управляй и разделяй

Большой популярностью в 2017 году пользовались услуги в области управления персоналом. Суммарная выручка здесь увеличилась на 53% и достигла 1,651 млрд рублей. "Внешние изменения достигают такого уровня, что требуются изменения внутренние, а быстро изменить компанию, не меняя людей, невозможно. Здесь и готовы помочь HR-консультанты", - говорит Марк Розин, управляющий партнер "ЭКОПСИ Консалтинг". Одним из основных заказчиков и здесь выступил госсектор. "В первую очередь это управление талантами и создание кадрового резерва, а также система управления эффективностью - самые базовые элементы управления персоналом", - поясняет Марк Розин.

Основные факторы динамики рынка - спрос на консалтинг со стороны госсектора и цифровизация бизнес-процессов

Повышенные темпы роста в 2017 году были характерны и для услуг в области финансового управления: за год они возросли на 24% и составили 9,642 млрд рублей. Спросом пользуется не только разработка методологий бухгалтерского, налогового и управленческого учета, но и новые направления - роботизированная автоматизация процессов (RPA - robotic process automation,). "Это программный алгоритм, выполняющий действия сотрудника в различных компьютерных приложениях так, как их выполнял бы человек. При грамотном внедрении технология RPA может существенно сэкономить ресурсы", - говорит Сергей Ложкин, управляющий партнер NFP.

Растет спрос и на аутсорсинг учетных функций. С одной стороны, причина в повышении ценности аутсорсинга при ужесточении налогового и трудового законодательства, а с другой - в бурном развитии технологий. "Крупные аутсорсинг-провайдеры предлагают высокую степень автоматизации бизнес процессов. Здесь постоянно совершенствуются автоматизация учета и инструменты распознавания первичной документации", - говорит Тимо Матинпало, генеральный директор Accountor Russia.

Стратегические ниши

Ощутимый рост доходов (+15% к предыдущему году) наблюдается и в сегменте консультаций в области стратегического планирования и маркетинга. Суммарный объем выручки в 2017 году здесь составил 1,782 млрд рублей. Спрос на стратегии обеспечен преимущественно госкомпаниями и регионами с муниципиями.

Суммарная выручка участников рэнкинга, полученная от услуг оценки в 2017 году составила 4,903 млрд рублей, но рост доходов в этом сегменте снижается: в прошлом году он составил 4%, против 8% зафиксированных нами годом ранее. С одной стороны, сокращение спроса объясняется тем, что государственную кадастровую оценку недвижимости теперь будут проводить специализированные государственные учреждения, а не независимые оценщики. С другой, как отмечает первый заместитель генерального директора ООО "Центр независимой экспертизы собственности" (ЦНЭС) Кирилл Кулаков, многие крупнейшие банки и корпорации перешли на так называемую "внутреннюю" оценку для собственных нужд, создавая соответствующие подразделения в своих структурах. Схожую тенденцию выделяет и Федор Спиридонов, управляющий партнер группы компаний SRG: "На протяжении многих лет одной из самых востребованных была оценка для целей залога. Однако теперь все больше банков создают оценочные подразделения внутри собственных залоговых служб, что сильно снижает потребность в привлечении оценочных компаний".

Зато востребованными становятся проекты, связанные с автоматизацией и использованием технологий машинного обучения, математического анализа и Big Data: "Мы активно развиваем автоматизированную оценку типовых объектов, а также услуги, связанные со скорингом стоимости недвижимости. Наши разработки уже используют крупнейшие финансовые институты страны. Например, банк ВТБ с помощью наших программных решений перешел на электронный формат отчетов об оценке", - рассказывает Федор Спиридонов.

На долю налогового и юридического консалтинга из всей выручки участников рэнкинга в 2017 году пришлось 7%, или 4,930 млрд рублей (прирост 5%). Из них 2,743 млрд рублей - доля налогового консалтинга (рост за год на 10%), а 2,188 млрд рублей - доля юридического консалтинга и услуг (нулевой рост). Среди факторов, определяющих спрос, - усиление налогового администрирования, цифровизация налоговой службы, потребности клиентов в сопровождении сделок по слияниям и поглощениям.

Еще 622,2 млн рублей, по данным участников рэкнинга,в 2017 году составил объем консалтинговых услуг в области производства услуги товаров. Основной объем выручки и услуг здесь пришелся на технологический и строительный аудит, что не может не радовать - значит, в России активнее внедряют новые технологии и больше строят.

Интервью

На ваш взгляд, насколько существенно влияние тенденций цифровизации на рынок консультационных услуг? В чем оно заключается, приведите, пожалуйста, примеры.

Юлий Сомсиков, управляющий партнер Swiss Consulting Partners: Сегодня цифровые технологии оказывают огромное влияние на экономические, социальные и культурные аспекты жизни общества. Консалтинговые услуги здесь не исключение, они также испытывают влияние цифровых информационно-коммуникационных технологий. Высокими темпами растет скорость обработки информации, количество передаваемой информации. Общие запасы информации на планете удваиваются каждые два года. Информация стала полноценным ресурсом.

Юлий Сомсиков, управляющий партнер Swiss Consulting Partners

Возросла общая информированность потенциальных потребителей консалтинговых услуг о компаниях, предоставляющих их. Повышается информированность потенциальных поставщиков консалтинговых услуг о потребностях клиентов. Высокая скорость реагирования на запросы потребителей консалтинговых услуг стала уже хорошей нормой в отрасли.

Тем не менее, в принятой в 2017 году Правительством РФ "Программе развития цифровой экономики в России" констатируется значительное отставание России в развитии цифровой экономики от мировых лидеров, которое объясняется пробелами нормативной базы для цифровой экономики и недостаточно благоприятной средой для ведения бизнеса и инноваций и, как следствие, низким уровнем применения цифровых технологий бизнес-структурами.

По вашему опыту, за последний год и в данный момент, какие отрасли сейчас уделяют повышенный интерес к консалтинговым услугам и с чем это связано?

Юлий Сомсиков: В 2017 году эксперты и специалисты консалтинговой группы Swiss Consulting Partners выполняли проекты в самых разнообразных отраслях, среди которых можно отметить инфраструктурные проекты Москвы (реновация, метро, улично-дорожное строительство), добыча и переработка сырья, машиностроение, сельское хозяйство, производство ТНП, ритейл, транспорт и логистика.

Очевидно, наблюдается прямая взаимосвязь - предприятия из отраслей, развивающихся более высокими темпами, чем остальные, чаще и охотнее становятся заказчиками консалтинговых услуг.

Какие направления консалтинга являются наиболее востребованными? Оцените, пожалуйста, их динамику в вашей группе.

Юлий Сомсиков: С позиции основных востребованных направлений 2017 год не стал для нашей группы исключением и не принес особых сюрпризов. По-прежнему остаются очень востребованы такие направления как стратегический консалтинг, оценочная деятельность, оптимизация управления бизнесом, повышение эффективности операционной деятельности, услуги по комплексному DueDiligence, консалтинг в области маркетинга и PR.

Каковы перспективы развития этих направлений в ближайшие год-два - какие факторы будут способствовать спросу со стороны заказчика?

Юлий Сомсиков: Основными драйверами роста спроса на консалтинговые услуги в ближайшие годы мы видим желание и способность субъектов экономической деятельности быстро и адекватно реагировать на изменение макроэкономической ситуации, оптимизировать деятельность, внедрять новые технологии, справляться с внешними и внутренними вызовами, с которыми сталкивается бизнес.

С какими изменениями в макроэкономической ситуации вы могли бы связать спрос на услуги в области финансового управления и оценки?

Юлий Сомсиков: В 2017 году российская экономика после двух непростых лет вышла из рецессии и вернулась к умеренным темпам роста, демонстрируя стабилизацию основных макроэкономических показателей.

На этом фоне вновь приобретают популярность и актуальность услуги финансово-инвестиционного консалтинга, а также оценка бизнеса, имущества и активов Клиентов консалтинговой группы Swiss Consulting Partners.