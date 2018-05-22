Медведев пообещал "новичкам" правительства много интересной работы

Во вторник кабинет министров провел свое первое заседание в обновленном, хоть и неполном составе. Ряд министров из "старожилов" отсутствовали. А вот новые лица в кабинете первое заседание пропустить едва ли могли.

"Тем, кто только приступает к исполнению обязанностей, я, естественно, желаю включиться как можно быстрее, - обратился к ним председатель правительства. - Могу пообещать, что работы будет много, и она будет непростой, но, вместе с тем, это работа важная и интересная".

Накануне Дмитрий Медведев провел отдельное совещание с вице-премьерами, на котором обозначил основные направления будущей работы. "В первую очередь, это исполнение майского указа президента", - напомнил он на заседании.

"Впереди много масштабных проектов. Задачи, которые поставлены президентом, мы обязаны исполнять, - указал премьер кабинету. - От этого будет зависеть, как будет развиваться наша страна. Надеюсь, что мы все вместе добьемся хороших результатов".