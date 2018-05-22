На этой неделе в Москве прозвучит сочинение пламенного романтика в исполнении столь же пламенного пианиста, хорватско-австрийский контратенор покажет чудеса вокальной ловкости, бальзам прольется на души тех, кому не хватает трип-хопа, а произведение, которое может длиться от полутора часов до суток, порадует любителей минимализма.

Кто играет: Дрезденская государственная капелла (дирижер Кристиан Тилеманн), солист Денис Мацуев.

Что играет: К. М.Вебер - Увертюра к опере "Оберон", Ф. Лист - Концерт № 2 для фортепиано с оркестром, И. Брамс - Симфония № 4.

Почему идти: Второй концерт Листа - произведение, романтическое в основе и сокрушительное по своей мощи. Мускулистая манера игры Дениса Мацуева тут придется очень кстати. Что касается дирижера Кристиана Тилеманна, запомнившегося всем по гастролям венских "филармоников", то осечки вообще быть не может. Тем более, что Тилеманн на этот раз будет управлять Дрезденской капеллой - старейшим музыкальным коллективом Европы.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 23 мая; 1 500 - 15 000 руб.

Фото: ООО "Главменеджмент"

Кто играет: Группа Morcheeba.

Что играет: Трип-хоп.

Почему идти: "Голос, способный в секунду заставить замереть автостраду с самым оживленным движением", - так было сказано одним из первых рецензентов группы Morcheeba о ее вокалистке Скай Эдвардс. И до сих пор каждый раз, когда слышишь, как поет Скай, в голову неизменно приходит попавшая точно в яблочко метафора. Каждый концерт Morcheeba в Москве - бальзам на душу тех, кому в последнее время отчаянно не хватает музыки 90-ых.

Где, когда, сколько: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT; 24 мая; 2 500 - 12 000 руб.

Фото: Государственный Кремлевский Дворец

Кто играет: Большой джазовый оркестр под управлением П. Востокова.

Что играет: Композиции The Beatles.

Почему идти: Огромное количество уже существующих в мире битловских транскрипций пополнится новым джазовым вариантом. Биг-бэнд П. Востокова исполняет мелодии Леннона-Маккартни с куражом и задором: молодые джазмены воспринимает The Beatles не как музейный экспонат, а как музыку, актуальную и сегодня.

Где, когда, сколько: Государственный Кремлевский Дворец (дипломатический зал); 23 мая; 1 000 - 2 500 руб.

Фото: Apriori Arts

Кто играет: Макс-Эмануэль Ценчич в сопровождении Московского камерного оркестра Musica Viva (дирижер и солист Александр Рудин).

Что играет: Арии из опер Н. Порпоры.

Почему идти: Макс Эммануэль Ценчич, "один из лидеров новой эры выдающихся контратеноров" (L’Opera), вновь выступит в Москве - на сей раз в поддержку нового альбома "Nicola Porpora. Opera Arias". Музыка Порпоры (между прочим, учителя легендарного Фаринелли) требует от вокалиста чуть ли не акробатической ловкости. И кому как не Ценчичу с его фантастически подвижным голосом проявить эту ловкость, завершив V Международный фестиваль "Опера априори" на поистине высокой ноте?

Где, когда, сколько: Большой зал Консерватории; 26 мая; 2 000 - 7 000 руб.

Т Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Российский национальный оркестр (дирижер Михаил Плетнев), Камерный хор Московской консерватории, солисты Илья Селиванов, Леонид Огринчук.

Что играет: Ж. Бизе - Симфония до мажор, Ф. Лист - симфония для тенора, мужского хора и оркестра "Фауст".

Почему идти: Симфонические произведения Листа не считаются ровней его блестящим фортепианным миниатюрам, однако "Фауст" не производит впечатления "заслуженно забытой музыки". Тем более, когда за это сочинение берется Михаил Плетнев - дирижер-интеллектуал, мастерски владеющий формой и стилем.

Где, когда, сколько: Большой зал Консерватории; 26 мая; 800 - 4 000 руб.

Фото: Фестиваль SOUND UP

Кто играет: Йерун ван Вен, Алексей Любимов, Вячеслав Попругин, Алексей Зуев.

Что играет: Симеон тен Хольт - Canto Ostinato для четырех роялей.

Почему идти: Фестиваль SOUND UP не перестает баловать любителей академического авангарда и неоклассики. Пианист Йерун ван Вен едет в Москву, чтобы вместе с российскими коллегами сыграть сочинение великого голландского минималиста Симеона тен Хольта. Вообще-то исполнение Canto Ostinato может длиться от полутора часов до суток, поскольку завершенного музыкального текста этого сочинения не существует. Однако продвинутым меломанам вряд ли стоит запасаться спальными мешками: минимализм - так минимализм.

Где, когда, сколько: Музей Москвы; 23 мая; 2 000 руб.