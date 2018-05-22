В Туле покажут редкую версию "Брестской крепости"

Более 70 фильмов вошли в программу открывшегося в Туле XVI Международного фестиваля военного кино имени Ю.Н. Озерова.

- В этом году в программу фестиваля вошли около 70 фильмов, ленты "Брестская крепость" Александра Котта и "Батальон" Дмитрия Месхиева будут показаны с тифлопереводом, - рассказал ТАСС президент фестиваля Олег Угрюмцев. Показы, сопровождающиеся звуковым описанием происходящего на экране, организованы на базе Тульской областной библиотеки для слепых, пояснили в региональном министерстве культуры.

В жюри фестиваля вошли народные артисты РСФСР Лариса Лужина и Михаил Ножкин, заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей, генеральный директор китайской корпорации Chinafilm Co Цзян Пин.

В пяти конкурсных номинациях представлены фильмы Австралии, Великобритании, Ирана, России, Сербии, США и Украины. Китайские кинематографисты привезли в Тулу картину "Небесная охота" об элитном подразделении ВВС по борьбе с терроризмом.

- Китайские фильмы очень технологичные. Большинство эпизодов "Небесной охоты" снято в павильоне с использованием компьютерной графики, - отметил Угрюмцев.

"Брестская крепость" - российско-белорусский фильм 2010 года о героической обороне Брестской крепости в начале Великой Отечественной войны. Картина основана на реальных событиях, главные герои имеют исторических прототипов, ряд эпизодов снят в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой". Там же прошла премьера.