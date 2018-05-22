Полиция начала проверку ДТП с детским автобусом под Псковом

Возле деревни Цапелька Струго-Красненского района Псковской области, где утром съехал в автобус экскурсионный автобус с группой школьников, начала работу следственно-оперативная группа.

По факту ДТП проводится проверка, сообщили в УМВД по Псковской области.

Напомним, в 7.38 утра в Струго-Красненском районе на федеральной дороге Р-23 автобус попал в аварию.

Пострадали десять человек - восемь детей и два взрослых. По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем автобуса, что стало причиной аварии.

Установлено, что на автобусе школьники ехали на экскурсию в Петербург. Пострадавшие госпитализированы, остальных детей и педагогов доставят резервным автобусом в Псков.