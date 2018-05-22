Умерла жительница Апатитов, рассказавшая Путину о проблемах в медицине

В Москве скончалась 25-летняя Дарья Старикова. У девушки была четвертая стадия онкологического заболевания.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации города Апатиты - Николая Бова, Дарья Старикова скончалась в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена, где проходила лечение.

Подруга Дарьи Анна Тихоход, которая вела в социальных сетях группу в поддержку девушки, также подтвердила "РГ" ее смерть.

Дарья Старикова проходила лечение в Москве с лета прошлого года. Врачи провели ей несколько курсов химиотерапии и удалили саму опухоль.

Последние новости о Дарье Стариковой были оптимистичны, после операции девушке предстояла реконструктивная терапия. Благоприятны были и прогнозы. Например, на Новый год девушку отпустили в Апатиты к родным.

История Дарьи Стариковой получила известность после того как она обратилась на "прямую линию" к Владимиру Путину, в своем обращении девушка сообщила, что у нее четвертая стадия онкологического заболевания и изначально ей был поставлен ошибочный диагноз - межпозвонковый остеохондроз. Лишь после того, как она была госпитализирована с кровотечением, врачи обнаружили у нее онкологию.