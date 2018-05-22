На Кубани глава поселка уволился после резонансного убийства

На Кубани глава городского поселения Псебай Мостовского района Павел Жарков ушел в отставку по собственному желанию, после того как в этом поселке произошло убийство 40-летней женщины, матери пятерых детей.

Расследованием убийства занимается следственный комитет. При этом контроль над делом сразу взял на себя центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации.

Как ранее писала "РГ", по данным следствия, вечером 13 мая подозреваемые - 16-летний юноша и его 20-летний соучастник - напали на женщину. Один из них ударил жертву по голове, после чего они надругались над ней. Чтобы скрыть факт насилия, один из нападавших задушил женщину. Ее тело было спрятано в кустах.

Сейчас оба подозреваемых задержаны, проводится допрос свидетелей и родственников погибшей. Кроме того, следователи ищут иных возможных соучастников преступления.