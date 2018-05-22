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22.05.2018 11:32
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму ответили на заявление Киева о необходимости разрушить мост

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Власти Крыма уверены в надежной и эффективной охране Крымского моста от возможных диверсий со стороны украинских радикалов. Об этом заявил депутат Государственного совета Крыма Владислав Ганжара, комментируя высказывание депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука о необходимости уничтожить введенный в эксплуатацию мост.

- Власти Украина долго впустую уверяли свой народ, что Россия не сможет построить Крымский мост, а если построит, то он начнет разрушаться уже в процессе возведения, - отметил крымский политик в интервью RT. - Поэтому киевских политиков чрезвычайно раздражает тот факт, что мост был открыт раньше срока.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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Вместе с тем Ганжара считает, что перспектива уничтожения уникального инженерного сооружения существует лишь в фантазиях и воспаленном воображении украинских политиков.

- В связи с успешным инфраструктурным развитием полуострова украинские политики будут и дальше делать такие заявления, - уверен Ганжара. - И мы будем дальше слышать эту желчную, агрессивную риторику. Но любая попытка повреждения моста будет пресекаться самым жестким образом.

Ранее депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что обязательно принял бы решение разрушить Крымский мост, если бы занимал пост министра обороны своей страны.

Делая все новые эпатажные заявления о Крымском мосте, украинские политики все больше начинают противоречить сами себе и друг другу: так, президент Украины Петр Порошенко буквально несколько дней назад заявил, что Крымский мост пригодится Украине после "неминуемого возвращения полуострова".

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