Видео: выходит сериал о Борисе Годунове - с Безруковым и Сухоруковым

На канале "Россия 1" выходит "многосерийная историческая сага" о Борисе Годунове. С Виктором Сухоруковым в роли Малюты Скуратова, Сергеем Маковецким - в роли Ивана Грозного и неутомимым Сергеем Безруковым - в роли Годунова.

Кстати, Сухоруков, передает "Культура", должен был сыграть Малюту еще в дипломном спектакле, да "не сложилось". Но сейчас актер наверстает: в проекте его Скуратов - "второй по жестокости персонаж после Ивана Грозного".

Что касается Безрукова, для него работа в сериале "Годунов" - "исполнение детской мечты о путешествиях во времени". И артист в полном восторге, в частности, от трудов художников, ведь весь здешний реквизит - "точные копии вещей XVI века".

Кроме того, у Сергея свой взгляд на героя, которого "одни считают мудрым политиком, а другие - бескомпромиссным и расчетливым человеком", стремившимся к власти. По словам актера, изучив "научные труды, летописи, документальные свидетельства", он пришел к выводу: Борис Годунов был реформатором и подвижником. Тщеславным, "но в добрую сторону, нужную сторону", уверен Безруков.

Как отмечает канал, специально для съемок сериала выстроили несколько улиц старой Москвы. На что ушло четыре месяца.

Лобное место, Спасские ворота, Грановитая палата, Торговые ряды, кремлевские стены - практически в натуральную величину, по десять-двенадцать метров. Вот только сделаны из гипса. "А избы - рубленые и самые настоящие, из сосны", - пояснил главный художник "Годунова" Евгений Качанов.

Сценарий создавался на основе исторических документов "и плотной работы с консультантами". Режиссер - Алексей Андрианов ("Шпион", "София", "Возвращение в Изумрудный город").

Помимо названных выше, в сериале снялись Андрей Мерзликин (Шуйский), Светлана Ходченкова (Мария Годунова-Скуратова), Анна Михалкова (Ирина Годунова), Ирина Пегова, Владимир Стеклов, Сергей Никоненко, Евгений Цыганов.

Точная дата премьеры будет названа позднее.

Борис Федорович Годунов (1552-1605) - боярин, шурин царя Федора I Иоанновича, в 1587-1598 годах - фактический правитель государства, с февраля 1598-го - русский царь.

Умер нестарым еще человеком, по одной из версий, будучи отравленным политическими оппонентами. Но другие исследователи всё-таки настаивают на естественных причинах - Годунов не отличался крепким здоровьем.