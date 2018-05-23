AliExpress запускает новую возможность, которую оценили "ВКонтакте"

Торговая площадка AliExpress запустила онлайн-викторину под названием "Мани на кармане". Ее участникам предлагается отвечать на вопросы, звучащие в прямом эфире, в течение определенного времени, и выигрывать призы, сообщает vc.ru.

Викторина проводится в приложении AliExpress. Каждая игра состоит из 12 вопросов, если участник не успевает ответить или дает неправильный ответ, то он покидает игру.

Выигрыш выдается в виде денежных купонов различных номиналов - от одного до пятидесяти. Их можно потратить на оплату товаров с доставкой из-за границы (в Tmall купоны не действуют). В будущем появится возможность зачисления выигрыша на баланс пользователя в AliExpress или переводить на счет.

Напомним, что с середины марта похожая викторина работает в социальной сети "ВКонтакте" - там она называется "Клевер".