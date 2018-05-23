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AliExpress запускает новую возможность, которую оценили "ВКонтакте"

23.05.2018,  
14:29
Текст: Антон Благовещенский
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Торговая площадка AliExpress запустила онлайн-викторину под названием "Мани на кармане". Ее участникам предлагается отвечать на вопросы, звучащие в прямом эфире, в течение определенного времени, и выигрывать призы, сообщает vc.ru.

Викторина проводится в приложении AliExpress. Каждая игра состоит из 12 вопросов, если участник не успевает ответить или дает неправильный ответ, то он покидает игру.

Выигрыш выдается в виде денежных купонов различных номиналов - от одного до пятидесяти. Их можно потратить на оплату товаров с доставкой из-за границы (в Tmall купоны не действуют). В будущем появится возможность зачисления выигрыша на баланс пользователя в AliExpress или переводить на счет.

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Напомним, что с середины марта похожая викторина работает в социальной сети "ВКонтакте" - там она называется "Клевер".

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