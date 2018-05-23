Госдума поддержала законопроект о продаже микродолей в квартирах

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об ограничении регистрации в квартирах третьих лиц и продажи микродолей.

Согласно предлагаемым поправкам, будет запрещено регистрировать в квартирах жильцов, если на каждого из них будет приходиться меньше необходимой нормы площади, а также делить жилплощадь на микродоли. Например, в Москве учетная норма составляет десять квадратных метров на человека.

Исключением станут случаи, когда доля в квартире наследуется или приватизируется.

"Сейчас перепродажа таких незначительных долей активно используется "черными риелторами" в целях выселения остальных собственников жилья и завладения недвижимостью за бесценок", - напомнил один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, слова которого приводит "Интерфакс".

Законодатели утверждают, что принятие такого закона позволит исключить ситуации, когда в собственности нескольких человек оказываются крохотные части одной квартиры. Закон сможет согласовать нормы гражданского и жилищного законодательства.