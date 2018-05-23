Компания Samsung выложила на YouTube свой новый рекламный ролик, посвященный флагманскому смартфону Galaxy S9. В нем она попыталась высмеять недостатки старых iPhone, которые якобы можно решить переходом на новый аппарат Samsung.

Героиней видео стала девушка, испытывающая проблемы из-за того, что ее айфон работает медленно - приложение Wallet с посадочными талонами на самолет открывается долго (девушке приходится задерживать служащих аэропорта и очередь), в самолете она не может включить видео и так далее.

Устав от этого, героиня ролика отправляется в магазин Apple, где ей предлагают отключить опцию управления производительностью (которая может замедлять работу старых iPhone) или же обновить аппарат. Спустя несколько секунд девушка открывает коробку с новым Samsung Galaxy S9.

Издание The Verge отмечает, что для повышения производительности старых iPhone необязательно обновлять аппарат - достаточно заменить аккумулятор на новый. В Соединенных Штатах эта процедура стоит 29 долларов. После замены айфон сможет работать без "тормозов", поскольку батарея будет способна выдерживать пиковые нагрузки без ограничения производительности.