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Samsung попыталась высмеять старые iPhone в своей рекламе. Не вышло

23.05.2018,  
13:37
Текст: Антон Благовещенский
Фото: Сергей Степаненко/РГ Фото: Сергей Степаненко/РГ
Фото: Сергей Степаненко/РГ

Компания Samsung выложила на YouTube свой новый рекламный ролик, посвященный флагманскому смартфону Galaxy S9. В нем она попыталась высмеять недостатки старых iPhone, которые якобы можно решить переходом на новый аппарат Samsung.

Героиней видео стала девушка, испытывающая проблемы из-за того, что ее айфон работает медленно - приложение Wallet с посадочными талонами на самолет открывается долго (девушке приходится задерживать служащих аэропорта и очередь), в самолете она не может включить видео и так далее.

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Устав от этого, героиня ролика отправляется в магазин Apple, где ей предлагают отключить опцию управления производительностью (которая может замедлять работу старых iPhone) или же обновить аппарат. Спустя несколько секунд девушка открывает коробку с новым Samsung Galaxy S9.

Издание The Verge отмечает, что для повышения производительности старых iPhone необязательно обновлять аппарат - достаточно заменить аккумулятор на новый. В Соединенных Штатах эта процедура стоит 29 долларов. После замены айфон сможет работать без "тормозов", поскольку батарея будет способна выдерживать пиковые нагрузки без ограничения производительности.

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