Во второй половине года в России снизят акцизы на автомобильный бензин и дизель. Скорее всего, это приведет к снижению темпов роста цен на заправках, но не к их откату (в некоторых регионах за две недели отмечено удорожание на три рубля за литр). Пока решение окончательно не принято, сгладить рост стоимости пытаются в оптовом звене - на бирже, откуда рост цен перетекает в розницу.

Акциз в конечной цене литра топлива составляет 35 процентов, а все налоги в сумме - 65 процентов. Фото: Reuters

В начале недели зашкаливающие цены на моторное топливо обсудили на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака (с 18 мая курирует топливно-энергетический комплекс). Прозвучало предложение снизить ставки акцизов примерно на четверть, или в среднем на два рубля за литр. В случае с бензином пятого класса это три тысячи рублей за тонну, с дизелем - две тысячи рублей, сообщил на заседании Госдумы первый зампредседателя Комитета по энергетике Сергей Есяков.

В минфине "Российской газете" подтвердили, что тема снижения акцизов обсуждается, но решение будет принимать правительство. Оно уже поручило минфину, минэнерго и Федеральной антимонопольной службе внести в кабмин до 28 мая проект поправок, предусматривающий снижение ставок. Позицию снизить акцизы активно продвигала ФАС, в том числе публично, что шло вразрез с политикой минфина. В интервью "России 24" Козак подчеркнул, что изменение ставок должно произойти до 1 июля.

Обсуждение в правительстве шло почти неделю, упомянул Есяков. За это время на сетевых заправках крупных компаний литр Аи-92 подорожал в среднем по стране на 0,53 рубля, Аи-95 - на 0,59 рубля, летний дизель вырос в цене на 0,64 рубля, следует из мониторинга Центрального диспетчерского управления ТЭК. На заправках независимых участников рынка замечено более серьезное подорожание, так как им негде компенсировать выпадающий доход (у крупного бизнеса для этого есть, например, зарубежный рынок сбыта).

Рост розничных цен происходит под давлением опта: в этом сегменте с начала апреля сложился очень высокий нетбэк (экспортная цена за вычетом расходов на транспортировку). Причина - рост мировых цен на нефть в сочетании с относительно низким курсом рубля к доллару при прочих равных условиях. Например, 23 мая экспортный паритет по бензину Регуляр-92 составлял более 61 тысячи за тонну, в то время как национальный биржевой индекс был ниже 55 тысяч. Это означает, что, поставив тонну бензина на внутренний рынок, нефтекомпания получит на шесть тысяч рублей меньше, чем если бы отправила ее на экспорт. Внутренняя цена тянется к нетбэку, чтобы нивелировать разницу, а до заправок такой рост доходит с опозданием (то есть сейчас, когда уже наступил высокий сезон).

Снижение ставок акцизов в текущей версии приведет к выпадению доходов федерального бюджета, по оценкам "ВТБ Капитала", на 114 миллиардов рублей. Сумма несущественная по сравнению с ожидаемыми дополнительными нефтегазовыми доходами казны в этом году на уровне 2,74 триллиона рублей (оценка минфина из майского проекта поправок в бюджет).

Компенсировать этот объем регионам, куда частично зачисляют акциз, будут перераспределением доходов из федерального бюджета, следует из решения правительства, принятого 22 мая. В противном случае это бы привело к сокращению доходов дорожных фондов, пояснил Козак. В третьем квартале минфин, если потребуется, представит в правительство новые поправки в бюджет на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов в связи с текущим изменением ставок.

Падение цен на топливо произойдет в случае, если снизятся мировые цены или укрепится рубль

Более низкий акциз поможет замедлить рост цен на топливо и снизит давление на экономику бизнеса нефтекомпаний, так как экспортная цена снизится до внутрироссийской, но это лишь частично компенсирует низкую эффективность поставок топлива на внутренний рынок. "В связи с этим в текущих условиях снижение внутренних цен на автомобильные бензины и дизельное топливо будет возможно только при снижении внешних цен на них и (или) укреплении курса рубля", - уверен эксперт Управления по ТЭК Аналитического центра при правительстве РФ Олег Колобов.

Пока в правительстве подбирают способ исправить ситуацию с ценами через фискальную политику, Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) борется с сильными колебаниями индексов на нефтепродукты финансовыми инструментами. С 21 мая она ввела ограничения на торговлю в этой секции: ее участники теперь не могут подавать заявку с ценой более чем на процент выше текущей рыночной или более чем на пять процентов ниже нее (касается некоторых способов поставки). Срок введения ограничений не указан.

Для стабилизации цен на бирже обычно используются ограничения на коридоры заявок, коридоры предельных отклонений цен, при достижении которых вводятся дискретные аукционы, приостановление торгов, повышение уровня маржирования. Также для фондового рынка есть запреты на открытие коротких позиций при падении цен, перечисляет начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Но ввиду неразрывности с ценой экспортного паритета и незначительным относительно рынка объемом биржевых торгов (15 процентов по бензину и дизелю) нововведения СПбМТСБ не смогут повлиять на общий уровень цен, уверен старший консультант Vygon Consulting Александр Былкин.

Тем не менее ограничения биржи оказали 23 мая временно благотворное воздействие на динамику цен: покупателям как минимум не удалось разогнать их на базисах заводов Ангарска, Ачинска и Салавата, где рост цен уперся в однопроцентный порог, указывает в обзоре ведущий аналитик компании "Алгоритм Топливный Интегратор" Виктор Костюков. "Этот факт следует расценивать как тревожный звонок о неблагополучии с обеспечением Сибирского региона автомобильным бензином", - полагает он.

"Биржа нашла простое по исполнению и, главное, оперативное, не требующее длительного согласования документов в министерских или думских кабинетах решение. Понятно, что биржевой механизм, примененный для успокоения рынка, не может понизить потолок цен, вызванный высокими экспортными паритетами, а лишь только ослабит темпы сближения с ним", - поясняет Костюков.

В долгосрочной перспективе в борьбе с неоправданным ростом цен (в отличие от текущего момента, когда рост обусловлен рыночными факторами) помогут изменения в совместном приказе ФАС и минэнерго. Так, с 1 мая вступили в силу поправки, которые предполагают, что из расчета минимальной величины продаваемых на бирже нефтепродуктов исключили два вида сделок для доминирующих игроков. Первый вид - сделка между вертикально интегрированной нефтяной компанией (ВИНК) и дочерним сбытом, второй вид - сделка ВИНК с дочерним сбытом другой ВИНК.

56 рублей в среднем стоит литр Аи-95 на Чукотке - это самый дорогой бензин в стране. Ниже 40 рублей он стоит лишь в Тыве и Тюмени

За счет новых правил объем топлива на рынке увеличится, независимых игроков станет больше, а амплитуда колебаний цен в опте снизится, особенно в высокий сезон. В отрасли внесенные в приказ изменения и новые предложения назвали значительным прогрессом в развитии биржевого рынка нефтепродуктов.

ФАС продолжает совершенствовать регулирование биржевых торгов топливом. В первой половине мая служба предложила повысить минимальный объем ежемесячных биржевых продаж для крупных компаний в полтора раза. Проект поправок в совместный приказ проходит общественное обсуждение до 29 мая.