Комитет Госдумы рекомендовал отклонить законопроект о сожительстве

Новости

В Пулково появилась бесплатная парковка 15:34
Ученый рассказал о мире после гибели человечества 15:31
В Мюнхене пенсионерка с игрушечным пистолетом вызвала панику в поезде 15:27
Видео: Дагестанец на руках прошел 10 километров 15:25
В Еврокомиссии предложили Москве и Киеву сесть за стол переговоров 15:24
В 2017 году 7,5 тыс британцев получили немецкое гражданство из-за Brexit 15:23
В Кирове из горящего дома спасли 30 человек 15:17
Попугай Кеша станет "стендапером" в новом мультфильме 15:13
В Свердловской области в октябре пройдет учение "Нерушимое братство" 15:06
Стали известны лучшие школы России 15:05
Басманный суд Москвы арестовал экс-мэра Ялты Андрея Ростенко 15:04
В Генштабе заявили об освобождении пригородов Дамаска 15:00
В Португалии двухлетний россиянин впал в кому 14:59
Порошенко установил личный антирекорд по популярности 14:53
Иньеста продолжит играть в Японии 14:46
В Москве за 7 лет заменено 29 тысяч лифтов в жилых домах 14:46
В Совфеде предложили отложить изменения по долевому строительству 14:38
"Краснодар" усилился защитником сборной Сербии 14:38
В центре Екатеринбурга появился баннер с вакансией для наркодилера 14:32
В США родители через суд заставили сына съехать 14:28
Названа дата премьеры продолжения "Котенка с улицы Лизюкова" в 3D 14:22
Видео: Пистолет-пулемет "Витязь" показали в деле 14:21
Минфин внесет в кабмин проект о снижении акцизов на бензин и дизтопливо 14:14
Свыше 66 тысяч жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома 14:06
Внедорожник Aurus "Комендант" станет "народным" 14:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда в России изменятся правила оформления аварий по Европротоколу
Когда в России изменятся правила оформления аварий по Европротоколу
Россияне получат обновленные квитанции на оплату жилья
Россияне получат обновленные квитанции на оплату жилья
Какие опасности ожидают на работе офисных сотрудников
Какие опасности ожидают на работе офисных сотрудников
23.05.2018 14:26
Рубрика: Власть

Комитет Госдумы рекомендовал отклонить законопроект о сожительстве

Текст: Галина Мисливская
Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей в среду рекомендовал отклонить законопроект, предлагающий приравнять незарегистрированный союз мужчины и женщины, проживающих совместно в течение пяти лет, к официальному браку. Об этом сообщает "Интерфакс".

По мнению первого зампреда комитета Ольги Окуневой, этот документ противоречит концепции государственной семейной политики, которая опирается на традиционные семейные ценности. "Мое личное отношение такое же: считаю, что это (сожительство - прим. "РГ") неправильно", - сказала депутат. По ее словам, отношения надо оформлять в соответствии с законодательством, а все остальное достаточно условно можно назвать "семьей".

Опрос: Большинство россиян против гражданского брака

Автором поправок в Семейный кодекс РФ был сенатор Антон Беляков. Он предложил считать "фактическими брачными отношениями" незарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство. "Признаками фактических брачных отношений являются: совместное проживание в течение пяти лет; совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка (общих детей)", говорится в проекте закона.

Против данной инициативы выступила коллега Белякова по верхней палате парламента Елена Мизулина. "Нельзя относиться к браку, семье и разводам с такой легкостью. Фактический брак очень неустойчивый, порождает много семейно-правовых споров. Такие инициативы - это вредительство. Если мы хотим нанести вред России, то давайте примем такой закон. Но если вы считаете себя не на словах, а на деле, гражданами России, патриотами, то нельзя принимать такой закон", - заявляла она ранее.

Сенатор поддержала решение профильного комитета Госдумы рекомендовать данный законопроект к отклонению.

Главное сегодня

Минфин внесет в кабмин проект о снижении акцизов на бензин и дизтопливо
Путину доложили о смерти онкобольной Дарьи Стариковой из Апатитов
В Минкультуры раскрыли планы относительно Booking.com
В ДНР заявили о срыве плана украинских силовиков занять Горловку
Заявление Киева о принадлежности Крымского моста назвали популизмом