Комитет Госдумы рекомендовал отклонить законопроект о сожительстве

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей в среду рекомендовал отклонить законопроект, предлагающий приравнять незарегистрированный союз мужчины и женщины, проживающих совместно в течение пяти лет, к официальному браку. Об этом сообщает "Интерфакс".

По мнению первого зампреда комитета Ольги Окуневой, этот документ противоречит концепции государственной семейной политики, которая опирается на традиционные семейные ценности. "Мое личное отношение такое же: считаю, что это (сожительство - прим. "РГ") неправильно", - сказала депутат. По ее словам, отношения надо оформлять в соответствии с законодательством, а все остальное достаточно условно можно назвать "семьей".

Автором поправок в Семейный кодекс РФ был сенатор Антон Беляков. Он предложил считать "фактическими брачными отношениями" незарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство. "Признаками фактических брачных отношений являются: совместное проживание в течение пяти лет; совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка (общих детей)", говорится в проекте закона.

Против данной инициативы выступила коллега Белякова по верхней палате парламента Елена Мизулина. "Нельзя относиться к браку, семье и разводам с такой легкостью. Фактический брак очень неустойчивый, порождает много семейно-правовых споров. Такие инициативы - это вредительство. Если мы хотим нанести вред России, то давайте примем такой закон. Но если вы считаете себя не на словах, а на деле, гражданами России, патриотами, то нельзя принимать такой закон", - заявляла она ранее.

Сенатор поддержала решение профильного комитета Госдумы рекомендовать данный законопроект к отклонению.