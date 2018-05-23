Лукашенко выступит на форуме "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех"

Ознакомиться с оценкой руководства Беларуси современной международной политики "из первых рук" смогут участники открывшегося в Минске международного форума "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех". Приветствуя его участников, министр иностранных дел РБ Владимир Макей сообщил о предстоящем в четверг выступлении на пленарном заседании президента Александра Лукашенко.

"Вы получите возможность услышать подходы главы нашего государства к современной международной политике и вопросам региональной и международной безопасности", - сказал Владимир Макей. Он убежден, что выступление белорусского лидера послужит толчком для дальнейших заинтересованных дискуссий, в том числе за рамками форума.

Форум "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех" проходит в Минске 23-25 мая. Его организатором выступила экспертная инициатива "Минский диалог". Мероприятие, по замыслу организаторов, должно положить начало ежегодному открытому и масштабному диалогу между ведущими экспертами из Восточной Европы, Европейского союза, России, США и Китая.

Минск предоставит качественно новую площадку для дискуссий о настоящем и будущем региональной и международной безопасности. В нынешнем форуме принимают участие 350 экспертов и официальных лиц более чем из 40 стран.

Среди спикеров - генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, заместитель помощника генсекретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Джеймс Аппатурай, экс-генсекретарь ОДКБ Николай Бордюжа, генеральный директор секретариата Совета государств Балтийского моря Майра Мора, экс-председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен.

