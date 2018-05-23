МИД РФ: Киев должен перестать отыгрываться на жителях Донбасса

Россия призвала власти Украины перестать отыгрываться на жителях Донбасса за свои внутриполитические провалы. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.

На Смоленской площади напомнили, что провокации ВСУ "при молчаливом попустительстве зарубежных покровителей Киева, привели к самой серьезной эскалации напряженности в Донбассе с момента объявления пасхального перемирия 30 марта".

"Призываем Киев перестать отыгрываться на жителях Донбасса за свои внутриполитические провалы и вспомнить о том, что путь к миру в регионе лежит через реализацию Минских соглашений в прямом диалоге с представителями Донецка и Луганска", - подчеркнули в российском дипведомстве.

Напомним, что в последние недели украинские силовики усилили обстрел населенного пункта Горловка и прилежащих районов. При этом в среду замком командования ДНР Эдуард Басурин заявил, что серьезные потери ВСУ при наступлении сорвали изначальный план украинских военных укрепиться на господствующих высотах.