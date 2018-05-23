Минфин внесет в кабмин проект о снижении акцизов на бензин и дизтопливо

Правительство поручило министерству финансов и министерству энергетики совместно с Федеральной антимонопольной службой до 28 мая подготовить проекты федеральных законов, снижающих ставки акцизов на бензин и дизельное топливо.

На первом заседании, прошедшем во вторник, кабинет министров одобрил поправки в бюджет на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Вместе с ними принято поручение внести в правительство законопроекты для снижения ставок акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо в ранее согласованных размерах, а также изменения структуры распределения доходов от указанных акцизов между федеральным и региональными бюджетами.

При необходимости министерство финансов в III квартале года представит в связи с этим изменения в федеральный бюджет.

