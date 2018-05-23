Мировая премьера российского бренда Aurus пройдет 29 августа

23 мая можно считать официальным днем рождения российского автомобильного бренда Aurus. Об этом "Российской газете" рассказали в Минпромторге России.

Название Aurus образовано начальными слогами латинских слов Aurum (золото) и Russia (Россия). Прием заказов на эти машины должен начаться в конце августа-начале сентября нынешнего года. Как раз после завершения Московского международного автомобильного салона-2018, который пройдет с 29 августа по 9 сентября, и где и состоится мировая премьера бренда. А сегодня презентация бренда прошла для журналистов.

Как рассказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, в течение следующего года отечественные автомобили премиум-класса будут производиться для внутреннего рынка. Начать массовую сборку планируется с седана. На экспорт машины могут начать поставляться с 2020 года.

Продавать автомобили будут через дилеров. Возможно ими станут автосалоны "Авилон" и "Панавто", которые сейчас занимаются продажами автомобилей категории "люкс". В конце следующего года, по словам Мантурова, должна быть завершена разработка внедорожника Aurus, который должен стать самым массовым автомобилем в линейке бренда. Глава минпромторга также не исключил, что со временем автомобили Aurus станут полностью электрическими.