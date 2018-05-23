В Израиле нашли редчайшие древние монеты "YHD"

Новости

Ученый рассказал о мире после гибели человечества 15:31
В Мюнхене пенсионерка с игрушечным пистолетом вызвала панику в поезде 15:27
Видео: Дагестанец на руках прошел 10 километров 15:25
В Еврокомиссии предложили Москве и Киеву сесть за стол переговоров 15:24
В 2017 году 7,5 тыс британцев получили немецкое гражданство из-за Brexit 15:23
В Кирове из горящего дома спасли 30 человек 15:17
Попугай Кеша станет "стендапером" в новом мультфильме 15:13
В Свердловской области в октябре пройдет учение "Нерушимое братство" 15:06
Стали известны лучшие школы России 15:05
Басманный суд Москвы арестовал экс-мэра Ялты Андрея Ростенко 15:04
В Генштабе заявили об освобождении пригородов Дамаска 15:00
В Португалии двухлетний россиянин впал в кому 14:59
Порошенко установил личный антирекорд по популярности 14:53
Иньеста продолжит играть в Японии 14:46
В Москве за 7 лет заменено 29 тысяч лифтов в жилых домах 14:46
В Совфеде предложили отложить изменения по долевому строительству 14:38
"Краснодар" усилился защитником сборной Сербии 14:38
В центре Екатеринбурга появился баннер с вакансией для наркодилера 14:32
В США родители через суд заставили сына съехать 14:28
Названа дата премьеры продолжения "Котенка с улицы Лизюкова" в 3D 14:22
Видео: Пистолет-пулемет "Витязь" показали в деле 14:21
Минфин внесет в кабмин проект о снижении акцизов на бензин и дизтопливо 14:14
Свыше 66 тысяч жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома 14:06
Внедорожник Aurus "Комендант" станет "народным" 14:06
Уведомление на вычет по земельному налогу нужно подавать по новой форме 14:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда в России изменятся правила оформления аварий по Европротоколу
Когда в России изменятся правила оформления аварий по Европротоколу
Россияне получат обновленные квитанции на оплату жилья
Россияне получат обновленные квитанции на оплату жилья
Какие опасности ожидают на работе офисных сотрудников
Какие опасности ожидают на работе офисных сотрудников
23.05.2018 13:47
Рубрика: Культура

В Израиле нашли редчайшие древние монеты "YHD"

Текст: Денис Передельский
Фото: Zachi Dvira Фото: Zachi Dvira
Фото: Zachi Dvira

В Израиле археологи при просеивании грунта с Храмовой горы обнаружили пять древнейших еврейских монет, выпущенных в период Второго храма. Об этом сообщает Ynetnews.

Фото: The Woods Hole Oceanographic Institution
Ученые рассказали о затонувшем судне с золотом на 17 млрд долларов

Монеты были отчеканены в автономной еврейской провинции, входившей в состав персидского государства. Анализ подтвердил, что они были изготовлены в IV веке до н.э., то есть в период Второго храма. Исследователи считают, что это одни из первых еврейских монет в истории.

Три из них сохранились хорошо, а две имеют заметные следы износа и эрозии. Монеты диаметром всего семь миллиметров были изготовлены из серебра. Они украшены надписью из трех букв "YHD".

Ученые говорят, что аббревиатура обозначает слово "Yehud" - это арамейское название провинции Йегуд в Персидской империи. Предположительно, монеты были отчеканены на самой Храмовой горе. Для этого использовались дары, которые приносили паломники.

"За 150 лет археологических раскопок по всему древнему Иерусалиму было найдено только пять таких монет, - говорит руководитель миссии Захи Двира. - Теперь же мы нашли три целые монеты и две поврежденные. Это дает надежду на то, что в будущем удастся найти еще больше подобных монет".

В Дании нашли останки варваров, павших в битве 2000 лет назад
В Британии обнаружено удивительное древнее погребение

Главное сегодня

Минфин внесет в кабмин проект о снижении акцизов на бензин и дизтопливо
Путину доложили о смерти онкобольной Дарьи Стариковой из Апатитов
В Минкультуры раскрыли планы относительно Booking.com
В ДНР заявили о срыве плана украинских силовиков занять Горловку
Заявление Киева о принадлежности Крымского моста назвали популизмом