В Израиле нашли редчайшие древние монеты "YHD"

В Израиле археологи при просеивании грунта с Храмовой горы обнаружили пять древнейших еврейских монет, выпущенных в период Второго храма. Об этом сообщает Ynetnews.

Монеты были отчеканены в автономной еврейской провинции, входившей в состав персидского государства. Анализ подтвердил, что они были изготовлены в IV веке до н.э., то есть в период Второго храма. Исследователи считают, что это одни из первых еврейских монет в истории.

Три из них сохранились хорошо, а две имеют заметные следы износа и эрозии. Монеты диаметром всего семь миллиметров были изготовлены из серебра. Они украшены надписью из трех букв "YHD".

Ученые говорят, что аббревиатура обозначает слово "Yehud" - это арамейское название провинции Йегуд в Персидской империи. Предположительно, монеты были отчеканены на самой Храмовой горе. Для этого использовались дары, которые приносили паломники.

"За 150 лет археологических раскопок по всему древнему Иерусалиму было найдено только пять таких монет, - говорит руководитель миссии Захи Двира. - Теперь же мы нашли три целые монеты и две поврежденные. Это дает надежду на то, что в будущем удастся найти еще больше подобных монет".