Мощам святой княгини Елизаветы поклонились в Минске 16 тысяч человек

16 тысяч человек поклонились в Минске мощам святой преподобномученицы, великой княгини Елизаветы Федоровны, сообщает официальный сайт Белорусской православной церкви. Ковчег с десницей святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы Федоровны и с частицей мощей ее верной келейницы, не пожелавшей оставить Елисавету Федоровну перед казнью, преподобномученицы инокини Варвары находился в белорусской столице с 19 по 22 мая. Он был принесен в Минск из Знаменского Синодального собора города Нью-Йорка.

С 19 по 20 мая ковчег находился в Свято-Духовом кафедральном соборе. Встречу святыни в Свято-Духовом кафедральном соборе возглавил митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Потом ковчег был перенесен в Елисаветинский женский монастырь.

В Москве самым ярким памятником святой является возрожденная в постсоветское время Марфо-Мариинская обитель, основанная до революции великой княгиней как лечебница и дом милосердия. Возрождавшая забытое служение диаконис, великая княгиня старалась служить в обители больным и нищим. Здесь работали лучшие врачи и сестры милосердия, применялись самые передовые методы лечения.

Справка "СОЮЗа"



В этом году исполняется 100 лет со дня мученической кончины царственных страстотерпцев Романовых, а также великой княгини Елисаветы.



Внучка британской королевы Виктории, гессенская принцесса, супруга великого князя Сергея Александровича Романова (убитого террористом в 1905 году), основательница Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве, она является одной из величайших православных подвижниц ХХ века.



Мощи великой княгини Елисаветы и инокини Варвары находятся на Святой Земле, в Гефсимании, в монастыре равноапостольной Марии Магдалины, посольку именно туда были принесены из Алапаевска останки великой княгини в 1918 году. В 1981 году десница святой была перенесена в США.