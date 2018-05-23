На Кубе опознали 50 из 111 жертв авиакатастрофы

На Кубе продолжается идентификация жертв крушения самолета Boeing 737-200. О промежуточных результатах работы экспертов рассказал директор института судебной медицины страны Серхио Рабелль.

"Могу сообщить, что 50 тел опознаны, в том числе четыре члена мексиканского экипажа", - цитирует РИА Новости слова Рабелля.

Самолет, выполнявший рейс Гавана - Ольгин, разбился 18 мая. Воздушное судно рухнуло после взлета между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас. На борту находились 113 человек, включая шесть членов экипажа, 111 из них погибли, две женщины находятся в критическом состоянии.

Boeing был арендован компанией Cubana de Aviación у мексиканской авиакомпании Damojh.