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23.05.2018 13:39
Рубрика: Культура

Найден способ раскрыть "тайну Лох-несского чудовища"

Текст: Денис Передельский

Международная команда ученых под руководством профессора Нила Геммелла из Университета Отаго (Новая Зеландия) проведет анализ ДНК, чтобы подтвердить или опровергнуть легенду о Лох-несском чудовище. Об этом сообщает The Associated Press.

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
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Экспедиция запланирована на июнь. Ученые попытаются найти легендарное чудовище, известное еще и как Несси. Они отправятся на озеро Лох-Несс в Шотландии, возьмут пробы воды и проведут анализ ДНК. Это поможет установить, какие виды там обитают.

По словам Нила Геммелла, когда существа передвигаются под водой, они оставляют крошечные фрагменты ДНК. Это могут быть элементы кожи, чешуи, перьев и отходы жизнедеятельности. Команда отберет 300 образцов воды в разных местах и на разной глубине.

Затем будет отфильтрован органический материал, из которого извлекут ДНК и отправят на анализ. Полученные результаты сопоставят с базой данных известных науке видов. К слову, будет применена технология, которая используется для изучения генома человека. Отчет об исследовании будет опубликован в конце года.

Кстати

Лох-несское чудовище - это мифическое существо, которое якобы обитает в шотландском озере Лох-Несс. Первое письменное упоминание о нем относится к VI веку нашей эры. Запись в 565 году сделал ирландский миссионер. С тех пор множество людей уверяли, что видели Несси. Однако ни одно из свидетельств не признано достоверным.

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