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Рубрика: Дороги

Удобства - в коридоре

Новая автодорога из Китая в Евросоюз пройдет по Уралу
Текст: Марина Некрасова (Свердловская область)
Российская газета - Спецвыпуск №7573 (110)
В июле 2018 года начнется строительство российского участка новой бетонной дороги из Китая в Германию, которая пройдет через Казахстан, Россию и Белоруссию.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

По словам президента Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) Евгения Москвичева, все вопросы с выделением земли в восьми российских регионах, по которым пройдет трасса, решены, строители готовы приступить к работе. Новый транспортный коридор позволит существенно нарастить грузопотоки из Западного Китая в Европу и повысить спрос на услуги перевозчиков. По прогнозам АСМАП, в ближайшее время объем перевозок на Урале должен вырасти минимум вдвое.

11 суток займет доставка груза из Китая в Западную Европу по новой магистрали

- Общая протяженность маршрута до Германии превысит 8000 километров, из которых 2,2 тысячи пройдет по территории России. Предполагается, что доставка грузов из Западного Китая в Западную Европу сократится с 80 до 11 дней. С открытием нового коридора отпадет необходимость возить продукцию морем через Суэцкий канал, что намного удешевит доставку, - сообщили "РГ" в Уральской торгово-промышленной палате (УТПП).

Фото: twitter.com/foolbridge
Утверждены требования по контролю за весом и габаритами грузовиков

За последние четыре года уральский филиал АСМАП увеличил объем перевозок на 20 процентов, экспортных - в два раза. Значительно лучше, чем в других регионах, обновляется в УрФО и подвижной состав, но есть ряд проблем, в частности, связанных с портовой логистикой, которые мешают наращиванию оборотов. Если в Финляндии на разгрузку парома уходит в среднем 24 часа, то в России приходится ждать 5-7 дней. К решению этой проблемы АСМАП подключила Уральскую ТПП.

Также в ассоциации надеются, что палата поможет получить подряды на доставку грузов за границей и провести ревизию ряда нормативных актов, чтобы остановить рост налогового бремени. Без этих мер, убежден Москвичев, занять открывающуюся нишу в проекте "Европа - Западный Китай" российским автоперевозчикам будет сложно.