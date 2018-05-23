Сегодня в редакции "РГ" и "Родины" Евгений Шкаруба представит "Хрустальный компас". Русский географический Оскар его команда получила за проект "Поморский карбас", информационным партнером которого является наш журнал. В прошлом году Шкаруба со своей командой построил поморскую лодку - карбас - по старинной технологии, после чего они прошли на нем до Соловков.

Евгений, вы все время в разных точках мира. Сейчас в Москву откуда прибыли?

Евгений Шкаруба: Был в Хорватии, на мастер-классе. 20 дней. Две учебные группы. Клуб "Морские практики", которым руковожу, устраивает мастер-классы каждый год. Готовим капитанов первого класса. То есть людей, которые могут управлять лодкой и самостоятельно путешествовать.

Сколько стоит обучение?

Евгений Шкаруба: Около 1200 евро. И спрос есть, люди хотят этому учится.

То есть две недели - и можно за штурвалом идти в море?

Евгений Шкаруба: У нас есть условие: прежде чем идти на капитанские курсы, человек должен сначала пройти какой-нибудь маршрут. Не важно, с нами или без нас. То есть мастер-класс не должен быть первым приездом человека на море. Просто приехать и за 10 дней стать капитаном нереально.

Почему мастер-класс в Хорватии, а не в России?

Евгений Шкаруба: У нас нет таких условий. В Хорватии много бухт, островов, много чартерных кампаний. Не знаю лучшего полигона для первого капитанства.

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В какой бухте сейчас карбас?

Евгений Шкаруба: Он на Соловках, на Сельдяном мысе. Лежит перевернутый на берегу. Скоро год, как мы совершили переход туда из Лешуконского. И сейчас нам более понятно, чем мы занимались тогда. Это было исследование модели конкретного судна, которую нашли в краеведческом музее. Мы построили карбас, проверили его на ходу, поняли, насколько он может быть востребован.

Насколько?

Евгений Шкаруба: Проект всем интересен. Он рассказывает, как устроена лодка, а это любому мужчине интересно. Он рассказывает о людях, которые живут где-то на берегу Белого моря; о красоте природы.

Конструкция карбаса - талантливое изобретение нашего народа. И наш клуб - народный. Люди, которые занимаются яхтингом, собрались - и построили. Пригласили народного мастера судостроения Виктора Кузнецова. Получилась хорошая смычка двух направлений.

И еще важный момент: этот проект - не просто красивая история. Он способен приносить прибыль, у него есть туристическая перспектива.

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Могли бы и дальше заниматься мастер-классами в Хорватии, но вы опять на Соловки. Зачем?

Евгений Шкаруба: Потому что изучать и преподавать морское дело невозможно без культуры и истории. Не имея такого стержня, как своя морская культура, придется сложно. На одних иностранных терминах, без своего моря, без своих поговорок - не то.

Что за поговорки?

Евгений Шкаруба: Например, мы всегда говорим: ходим на грани разумного риска. Еще правильные слова: кто в море не хаживал, тот бога не маливал. Или: море доброе - берег злой.

Почему берег? Вас же именно море во время прошлогоднего перехода до Соловков на карбасе потрепало, а на береге всегда приют.

Евгений Шкаруба: Пока были в открытом море, могли безопасно себя чувствовать. А вот когда подходили к берегу, волны тащили карбас в самые опасные места... Хотя где-то и море, конечно, страшнее. Белое море вообще особое. Тяжелое.

Что значит - тяжелое?

Евгений Шкаруба: Характер у него такой. Холодная вода, приливы, суровая погода, мало доступных убежищ, куда можно спрятаться от шторма. Но при этом Белое море богато ресурсами. Поэтому русские сюда и пришли, остались здесь, стали поморами. Освоились, создали свою морскую культуру, суда. Вот почему нам все это близко и интересно.

Остановка на каком берегу больше всего запомнилась во время перехода до Соловков?

Евгений Шкаруба: Пожалуй, в Койде - это старинное поморское село на берегу Белого моря. Мы попали туда на грани шторма. Там человека, который приходит с моря, сначала селят в дом, топят ему баню, кормят. А уж потом расспрашивают. Хотя больше спрашивали мы, потому что нам все интересно.

Что говорили вам?

Евгений Шкаруба: Нас там встретили по-деловому. Мы не сразу смогли подойти к селу, так как была уходящая волна. Пришлось дожидаться на банке, когда вода придет снова. И местные мужики подъезжали к берегу на мотоциклах, кричали нам: "Будет шторм, в море не ходите, выложите якорь против ветра". И дальше ехали по делам, к своим сетям.

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Вы в кругосветку не раз ходили, в разных ситуациях бывали. Вам в море страшно или страх уже побежден?

Евгений Шкаруба: Страх перед морем не может быть побежден. Да и не должен. Море - это опасность, стихия, которая во многом враждебна человеку. Надо всегда опасаться - без этого в море нельзя ходить.

Другое дело, есть опыт и знания, новая техника помогает. И мы ходим в море на той грани, которая обещает, что вернемся.

Грань не переступаете?

Евгений Шкаруба: Был у меня момент, когда позвонила одна девушка и просилась в тяжелый переход. Не хотел брать в него женщин, потому что он был действительно непростым. Стал ей объяснять, а она мне заявила, что так хочет в этот переход, что умереть не боится. Тут для меня стало понятно: эта девушка не про нас.

Почему?

Евгений Шкаруба: Не тот подход. Море надо уважать, либо оно само быстро заставит это сделать. Многие люди, которые приходят к нам, понимают это, настраиваются на море. Многое зависит от здравого смысла. Он говорит: "Опасно, но, в общем, можно". И когда люди воочию видят опасность и свою способность эту опасность преодолевать, это чувство притягивает их потом. Поэтому и возник наш клуб. Вот и "Поморский карбас" все поддержали. Потому что мы все из одного карбаса. Все - на веслах.

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Виктор Кузнецов, мастер, с которым ваша команда строила карбас, что сказал после спуска корабля на воду?

Евгений Шкаруба: Он очень переживал, смотрел за погодой. А в селе Дорогорском, перед выходом в Белое море из устья Мезени, мы ночевали в доме, котоырй построил еще его отец…

Вы в своих путешествиях по миру про карбас рассказываете?

Евгений Шкаруба: Хвастаюсь и пропагандирую! Недавно были в Норвегии, там музей рядом с Бергеном, где строят примерно такие же суда. Норвежцы, рассматривая фото карбаса, не ахали, конечно, но с интересом расспрашивали, какие размеры, где ходили. Тоже по-деловому, как у нас в Койде.

На какие-то вопросы ответы дадим в этом году. В ближайшее время еще раз проверим ходовые качества нашего карбаса.

Для этого и отправляетесь на Соловки?

Евгений Шкаруба: Да, походим там, зайдем в Архангельск. Не слишком большое плавание, но будем ждать ветреную погоду и ходить под парусами в разных режимах.

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Зачем вам "Хрустальный компас"?

Евгений Шкаруба: Важно признание на таком уровне. Ведь мы тратили деньги на "Поморский карбас", то, что сами зарабатываем. Потом этот проект важен и для людей, живущих на Севере. Их ремесло оценено на уровне страны! Это дорогого стоит. Компас важен для яхтсменов, ведь мы объединились вокруг красивой и правильной идеи. И она победила.

Проект победил в номинации, в которой лучшего выбирают голосованием в интернете.

Евгений Шкаруба: И во время него мы поняли, что были те, кто пользовался накруткой голосов. Это было очевидно. Люди не ведут активной деятельности в соцсетях, но вдруг, буквально за одну ночь, у них плюс тысяча голосов...

Мы занимались только расширением аудитории, но не накруткой. Писали в разные сообщества. Многие откликались, говорили что обычно не занимаются подобным, но для "Поморского карбаса" делали исключение.

Я писал всем многочисленным друзьям в соцсети. Один из друзей был в то время за границей, написал, что передал своей маме, чтобы голосовала за карбас. А она у него поет в хоре, так вот весь этот хор каждый день за нас голосовал!

Ну, а когда сталкивались с вопиющей несправедливостью, писали организаторам.

Помогало?

Евгений Шкаруба: Когда один человек пишет, не помогает. Когда несколько - срабатывало и организаторы реагировали.

Теперь на реке Мезени будет новый проект, где начинался "Поморский карбас"?

Евгений Шкаруба: Да, сплав по реке на традиционных местных лодках - зырянках. Это значит, что Виктор Петрович, шивший карбас, вновь получит работу. Люди вновь приедут в те каря и увидят прекрасные деревни. Кто-то из местных приготовит для них свой дедовский дом, сделает его гостевым. В общем, вновь будет жизнь.