Названа дата премьеры продолжения "Котенка с улицы Лизюкова" в 3D

Продолжение культового советского мультипликационного фильма "Котенок с улицы Лизюкова", без затей названное "Котенок с улицы Лизюкова 2", зрители увидят 26 мая.

Согласно информации, появившейся на портале kino-teatr.ru, сиквел "Котенка" включен в 76-й выпуск киножурнала "Мульт в кино".

Он расскажет о новых приключениях любимых героев: "Мечты приведут котенка Василия и его друга, щенка Бульку, из заснеженного Воронежа в солнечную Австралию", где персонажи не только "окунутся в вихрь невероятных приключений и опасностей, но и найдут новых друзей".

А главное - "поймут, что лучше, чем Воронеж, нет места на Земле".

"Котенок с улицы Лизюкова 2" - это, несомненно, важный для нас проект, к которому мы отнеслись максимально трепетно", - заверил генеральный продюсер занимающейся "перезапуском" компании Wizart Юрий Москвин.

Золотая классика советской мультипликации, как нынче повелось, интерпретирована с учетом прогресса - в формате 3D. В результате знаковый котенок "стал более современным".

"Надеемся, для детей мультик станет таким же знаковым событием, как и его предшественник", - рассуждает Москвин.

Оригинальный фильм вышел в 1988 году. В нем Василий посредством магических пассов колдунской вороны, открывшей кооператив, обращается в бегемота и вояжирует в Африку, сталкиваясь там с аборигенами.

Режиссером первого "Котенка" стал Вячеслав Котеночкин, сценарий написал Виталий Злотников, музыку - Владимир Мигуля.

Злотников поработал и над продолжением истории - вместе с Алексеем Цицилиным, Владимиром Николаевым и Алексеем Замысловым.

В 1992 году по мотивам "Котенка 1" вышла книга, проиллюстрированная Котеночкиным. В 2003-м на той самой улице Лизюкова в Воронеже Василию водрузили памятник.