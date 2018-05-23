Администрация Кемерова: "Зимняя вишня" остается под арестом

Здания ТРЦ "Зимняя вишня" после пожара до сих пор остаются под арестом. Лишь после его снятия станет возможным снос всего комплекса и дальнейшее обустройство территории.

- По состоянию на 23 мая, помещения ТРЦ "Зимняя вишня" являются вещественным доказательством по уголовному делу, находятся под арестом и переданы на ответственное хранение администрации города, - сообщили "РГ" в мэрии Кемерова.

Между тем голосование по выбору объекта строительства на месте сгоревшего ТРЦ организовано в основных кемеровских публичных сообществах, социальной сети "ВКонтакте", а также на сайте администрации города.

Всего задействовано шесть площадок. В голосовании на сегодняшний день приняло участие 446686 интернет-пользователей.

- Для реализации воли горожан заключены соглашения с представителями группы компаний КДВ о намерении безвозмездно передать недвижимое имущество ТРЦ в собственность города и о возмещении расходов по сносу здания и строительству сквера. Реализация соглашений станет возможной после снятия ареста, - подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Как сообщала "РГ", сквер или парк на месте "Зимней вишни" власти региона обещали разбить к первому сентября. Снос одного из семи зданий ТРЦ (того, где располагался банный комплекс и автомойка), начался 15 мая. Однако вскоре был приостановлен: один из арендаторов обратился в полицию и прокуратуру. Свой шаг он обосновал тем, что снос не оставит возможностей для удовлетворения его требований к Кемеровскому кондитерскому комбинату.