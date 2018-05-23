Международный белорусский фестиваль пройдет в Иркутске

Международный фестиваль "Беларускі кірмаш" пройдет 26 мая в кинотеатре "Художественный" в Иркутске. На мероприятие приедет белорусский музыкант Олег Хоменко, сообщает БелРос.

Фестиваль проходит уже в четвёртый раз - это подарок ко дню города от белорусского клуба "Крывічы". Для всех желающих вход свободный.

Олег Хоменко - преподаватель, композитор, продюсер, член Белорусского республиканского совета по делам культуры и искусства. Он много сделал для популяризации белорусского фольклора - например, создал музыкальную группу "Палац", тем самым открыв новый музыкальный стиль фольк-модерн.

На фестивале будут концертные выступления 19 белорусских коллективов и участников из Иркутска и области и выступление ансамбля "Чараўніцы" из Томска. Кроме того, пройдут мастер-классы по белорусским народным бытовым танцам и по традиционным белорусским ремеслам. Гости смогут также посетить ярмарку белорусских товаров и деревенских продуктов.