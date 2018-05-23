Немецкий бизнес разворачивается и в Сибири

Согласно опросу ВТП, представители немецких компаний, ведущих бизнес в России, выделяют пять наиболее инвестиционно привлекательных регионов в нашей стране. Это Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Татарстан и Калужская область.

Штефан Дюрр (второй справа): Развитие было бы невозможным без поддержки местных властей. Фото: Пресс-служба правительства Новосибирской области

Но это вовсе не значит, что остальные субъекты РФ остались не охвачены участием немецкого капитала. Работает он и в Сибири. Так, в 2019 году в Новосибирской области немецкий инвестор планирует запустить сыродельный завод.

В конце прошлого года в селе Пеньково Маслянинского района предприятие "Сибирская нива" (входит в "ЭкоНива-АПК Холдинг") после модернизации открыло животноводческий комплекс. Его мощность увеличилась с 1800 до 5000 голов крупного рогатого скота. Здесь будут получать 150 тонн молока в сутки. Инвестиции в проект составила около трех миллиардов рублей. "Наша компания - один из крупнейших производителей сырого молока в России. Большие перспективы мы связываем с Новосибирской областью. Мы не смогли бы развиваться без господдержки и содействия местных властей", - отметил директор "ЭкоНива-АПК Холдинг" Штефан Дюрр.

Еще более масштабным выглядит проект строительства сыродельного завода на территории Маслянинского района. Одной из сильных сторон проекта является его полное обеспечение необходимым для производства высококачественным молочным сырьем, которое производит компания.

"Мы идем в переработку, потому что выпускаем столько молока, что есть определенная опасность, куда его реализовывать. У нас есть четкое понимание объемов производства, которые необходимы для насыщения рынка. Основной продукцией предприятия станут полутвердые сыры типа российского и голландского, а также твердый сыр типа грюйер и аппенцеллер", - сообщил немецкий агроинвестор на презентации проекта.

На реализацию нового проекта на первом этапе потребуется шесть миллиардов рублей. Инвестор готов начать работы в 2018 году, а завершить - через год. Первоначальная проектная мощность предприятия - переработка 600 тонн молока в сутки (60 тонн сыра в день). По оценке председателя правления "Союзмолоко" Андрея Даниленко, этот завод станет самым большим из строящихся в России.

В Германии с большой симпатией относятся ко всему, что связано с Сибирью, поэтому спрос на сыры будет

Уже к 2022 году предприятие сможет выпускать в год 22 тысячи тонн сыра для внутреннего рынка, а также для стран СНГ, КНР. На совещании в районной администрации Штефан Дюрр отметил, что в Германии, например, с большой симпатией относятся ко всему, что связано с Сибирью, поэтому и спрос на сыры будет.

"Открытие новых производств на селе - это новые рабочие места, это налогооблагаемая база, это жизнь и движение вперед. К нам приходят не просто инвестиции, а новые современные технологии и большие перспективы", - подчеркнул глава Маслянинского района Вячеслав Ярманов.

Врио губернатора области Андрей Травников дал поручение региональному минсельхозу и руководству района сформировать заявки на создание в местном лицее новых факультетов по необходимым специальностям, в том числе с учетом потребностей крупнейшего инвестора - "ЭкоНивы".

А в национальном немецком районе Азово завершается строительство первого в Омской области комбината по производству сборных домов по германской технологии. Авторы проекта рассчитывают ввести его в строй уже в этом году.

Первую сваю будущего объекта строители забили четыре года назад. Сибиряки полностью выполнили свою часть обязательств, подготовив площадку со всей инфраструктурой. Немцы же решили повременить, опасаясь, что разразившийся кризис не даст развернуть производство на полную мощь. Теперь, когда экономика стабилизируется, идея создания комбината вновь стала актуальной.

Реализация совместного с немецкой компанией Wolf System GmbH инвестиционного проекта омичам выгодна. В основе оригинальной идеи лежит принцип лего. Дом собирают буквально за считаные дни из полностью готовых панелей.

"Ценность проекта в том, что он позволяет в нашем холодном крае возводить дома круглый год, невзирая на погоду, - пояснил "РГ" глава Азовского района Павел Багинский. - Стены-панели, изготовленные в фабричных условиях, отвечают самым высоким стандартам качества. Имеют готовые окна, двери, оснащены проводкой. Просто собирай и живи"!

На территории Омской области проживают почти 50 тысяч немцев, и половина из них - в Азовском районе

Проект привлекателен еще и потому, что позволит возводить жилье по сравнительно низким ценам, ведь производство строительных блоков будет поставлено на поток. Это поможет сибирякам развернуться в выполнении государственных и региональных жилищных программ.

Еще до кризиса в Азово успели возвести первый экспериментальный двухквартирный дом. Испытание временем дом, строительство которого заняло три недели, выдержал. "Дом в полном порядке. Тепло даже в трескучие морозы, - делится впечатлениями жительница Татьяна Колесникова. - Ни перекосов, ни других дефектов мы пока не обнаружили. Жилье к тому же оказалось и экономичным. За "коммуналку" платим на треть меньше, чем соседи".

Европейцам проект интересен еще и потому, что на территории области проживают почти 50 тысяч немцев, половина - в Азовском районе. Как не помочь "землякам". В ближайших совместных планах - построить для азовцев еще шесть современных квартир по немецкой технологии.

Работать на предприятии будут 25 местных жителей. Выход поточной линии на полную мощность даст возможность выпускать до 200 комплектов быстровозводимых домов в год. Дома-конструкторы могут быть востребованы и в других регионах Сибири, а также в Казахстане.

Год назад регион посетили представители компании Wolf System GmbH. И дело сразу прибавило оборотов: благодаря инвестору на уже отстроенном предприятии установили оборудование, благоустроили территорию. Все коммуникации проведены. Осталось смонтировать вентиляцию и противопожарные системы. Летом азовцы снова ждут немецких гостей - теперь уже на сдачу объекта. В рамках визита стороны планируют обсудить еще один совместный проект - теперь уже мебельного комбината.