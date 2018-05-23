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23.05.2018 19:11
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Петербурге нашли способ защитить мосты от влюбленных

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
В Петербурге возле трехпролетного моста, соединяющего Спасский, 1-й Адмиралтейский и Казанский острова появилась "Башня замков". Металлическую конструкцию установили, чтобы влюбленные вывешивали на ней висячие замки, символизирующие их крепкие чувства.

"Башню замков" смотнтировали специалисты "Мостотреста" - эта организация отвечает за обслуживание петербургских мостов. Как отмечают в самой организации, безобидные на первый взгляд замки, способны нанести мостам большой вред.

Дело в том, что многие петербургские мосты являются объектами культурного наследия. Их декоративные элементы бережно сохраняются, а замки не только мешают увидеть мосты во всей красе, но и могут повредить отдельные элементы.

В Петербурге через разведенный мост пройдет канатоходец

Как следствие, время от времени специалисты "Мостотреста" все замки срезают, но на их месте вскоре появляются новые.

Какое-то время в "Мостотресте" ограничивались призывами к гражданам проявлять свои чувства без использования висячих замков, но потом решили пойти влюбленным навстречу. В итоге появилась полноценная башня, на которую можно повесить замки любой формы и срезать их, по крайней мере в обозримом будущем, не будут.

"Башня замков" возле "Трехмостья" - это второй такой объект в городе. А первая конструкция появилась у Поцелуева моста. Этот мост считается одним из самых романтичных в городе, во-первых, из-за расположения. Он находится в самом сердце Петербурга рядом с такими знаковыми городскими объектами как "Новая Голландия" и Мариинский театр. Во-вторых, влюбленных влечет само название моста.

На самом деле, Поцелуев мост никакого отношения к любви и поцелуям не имеет. Он назван в честь купца Никифора Поцелуева, который держал в этом квартале крупное питейное заведение. Тем не менее, многие петербуржцы и гости города считают нужным говорить самые главные слова именно у Поцелуева моста. Когда здесь появилась "Башня замков", влюбленные позитивно отнеслись к этой инициативе и перестали вешать замки на мосту.

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