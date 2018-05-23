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23.05.2018 09:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму арестованы фигуранты дела о запрещенной в РФ "Хизб ут-Тахрир"

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения двум жителям Бахчисарайского района Серверу Мустафаеву и Эдему Смаилову. Они были задержаны в понедельник по подозрению в участии в деятельности запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

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Судебное заседание прошло в закрытом режиме. Серверу Мустафаеву и Эдему Смаилову инкриминируется часть 2 статьи 205.5 УК РФ, и по решению суда они будут содержаться под стражей на 20 дней - до 9 июня 2018 года. Дело бахчисарайцев, скорее всего, будет объединено в одно производство с ранее возбужденными на полуострове делами о деятельности "Хизб ут-Тахрир", в фигурантами которых значатся уже несколько человек.

Адвокаты подозреваемых отрицают их участие в экстремистской деятельности и обвиняют УФСБ в "подавлении гражданской активности". Тем не менее суд счел убедительными доводы следствия о необходимости ареста Мустафаева и Смаилова.

Справка "РГ"

В России "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" по решению Верховного суда с 2003 года признана террористической организацией и запрещена.

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