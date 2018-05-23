В Крыму суд арестовал гаишника, виновного в смерти женщины и ребенка

В Крыму виновнику резонансного ДТП, произошедшего по вине старшего инспектора ДПС ГИБДД УМВД России по Ялте, предъявлено обвинение.

По решению Ялтинского городского суда полицейский, который в пьяном виде спровоцировавший автокатастрофу, арестован. Как сообщила пресс-служба ГСУ СКР по РК, гаишнику предъявили обвинение по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

ДТП с участием трех легковых автомобилей произошло в понедельник вечером на автомобильной трассе "Ялта-Севастополь-Гаспра". Перед аварией пьяный гаишник за рулем Mercedes несколько раз в дождь совершал обгон через сплошную линию, подвергая опасности жизнь других участников движения.

В результате ДТП погибли два человека - 64-летняя водитель Kia и находившийся в салоне автомобиля годовалый ребенок. Еще одна женщина и восьмилетняя девочка травмированы.