На Урале восстановлено электроснабжение 50 населенных пунктов

Стихия продолжает испытывать сети на прочность: накануне шторм оставил без света 50 населенных пунктов в Свердловской области. Лишь к трем утра сегодня восстановительным бригадам удалось в полном объеме возобновить подачу электроэнергии в дома тысяч уральцев.

"К 22:00 специалистам удалось вернуть свет в дома на юге, севере и востоке региона. В частности, на территории Сысертского, Ирбитского, Артемовского и Серовского городских округов, а также в Ревде", - передает пресс-служба МРКС Урала.

В энергокомпании круглосуточно работал оперативный штаб, энергетики трудились со специалистами МЧС области и министерством энергетики и ЖКХ.

Сейчас ремонт на линиях электропередачи продолжается, но на потребителях это никак не скажется.