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23.05.2018 13:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В мэрию Нижнего Тагила пришла с обысками ФСБ

Текст: Татьяна Воробьева

В администрации Нижнего Тагила работают сотрудники свердловского ФСБ.

"Проводятся оперативно-розыскные мероприятия", - сообщил "РГ" официальный представитель регионального управления.

"Идет проверка документов, которые касаются деятельности городской общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы и пенсионеров", - подтверждает пресс-служба мэрии.

Фото: РИА Новости
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Как пояснил руководитель аппарата горадминистрации Андрей Ленда, было заявление от физлица, на основании которого правоохранительные органы запросили у руководства муниципалитета документы о деятельности этой общественной некоммерческой организации и условиях ее поддержки за последние годы, начиная с 2009.

"Все необходимые документы подготовлены и переданы надзорным органам", - сообщил Ленда.

Напомним, несколькими днями ранее ФСБ также провела выемку материалов в администрации Нижнего Тагила, но тогда они касались деятельности муниципального автономного учреждения "Агентство рекламно-информационного содействия". Проверить предприятие на протяжении трех лет не раз уже просили как анонимы, так и конкретные лица - всегда результат проверок был одинаков: нарушений законодательства в сфере рекламы нет. 18 мая поступил еще один запрос о повторном предоставлении документов - администрация города передала все, что необходимо в надзорные органы.

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