Супруга Караченцова рассказала о его самочувствии

Жена Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала о состоянии здоровья актера.

По ее словам, после возвращения из Израиля, где Караченцов лечил рак легкого, актеру необходимо было пройти трехдневный курс принятия витаминов и противовирусных жидкостей в больнице. Уже вчера его выписали домой, сообщает сайт KP.Ru.

"Он у нас чувствует себя замечательно, рвется в бой - в театр, в искусство", - добавила Поргина.

Ранее в СМИ появилась информация об ухудшении состояния актера и его госпитализации, которую опроверг его сын Андрей.