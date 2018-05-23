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Супруга Караченцова рассказала о его самочувствии

Новость 23.05.2018, 13:35

Жена Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала о состоянии здоровья актера.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Больной раком Николай Караченцов вернулся из Израиля

По ее словам, после возвращения из Израиля, где Караченцов лечил рак легкого, актеру необходимо было пройти трехдневный курс принятия витаминов и противовирусных жидкостей в больнице. Уже вчера его выписали домой, сообщает сайт KP.Ru.

"Он у нас чувствует себя замечательно, рвется в бой - в театр, в искусство", - добавила Поргина.

Ранее в СМИ появилась информация об ухудшении состояния актера и его госпитализации, которую опроверг его сын Андрей.

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