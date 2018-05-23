Тилеманн и Дрезденская государственная капелла впервые выступили в России

В среду, 23 мая, в России открылись гастроли старейшего оркестра мира - Дрезденской государственной капеллы под руководством Кристиана Тилеманна.

В преддверии гастролей в резиденции посла Германии Рюдигера фон Фрича состоялась специальная пресс-конференция с участием дирижера Дрезденской государственной капеллы Кристиана Тилеманна и пианиста Дениса Мацуева.

Последний раз прославленный немецкий коллектив выступил с концертом в Санкт-Петербурге в начале 2000-х годов. Нынешний тур после столь продолжительного перерыва включает концерты в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Париже, Люцерне и Баден-Бадене.

В Московской филармонии на сцене Концертного зала им. Чайковского оркестр исполнил увертюру к опере "Оберон" Карла Марии фон Вебера и Четвертую симфонию Иоганнеса Брамса, а также Второй фортепианный концерт Листа, солировал в котором российский пианист Денис Мацуев.

У Дрезденской государственной капеллы славное прошлое. Она ведет свою историю с 1548 года. Больше полувека с прославленным коллективом сотрудничал немецкий композитор Рихард Штраус. На сцене дрезденской Земпеопер состоялись премьеры его таких знаменитых опер, как "Электра", "Саломея" и "Кавалер розы". Свою "Альпийскую симфонию" Штраус также посвятил этому оркестру. На протяжении долгих лет саксонским коллективом руководили знаменитые дирижеры прошлого: Эрнст фон Шух, Фриц Райнер, Фриц Буш, Карл Бем, Йозеф Кайльберт, Рудольф Кемпе, Отмар Зуйтнер, Курт Зандерлинг, Герберт Блумстедт и Джузеппе Синополи. В 2000-2004 годах оркестр возглавлял Бернард Хайтинк, которого в дальнейшем сменил Фабио Луизи. С сезона 2012/2013 пост главного дирижера Капеллы занимает Кристиан Тилеманн, главного приглашенного дирижера - Мюнг-Вун Чунг.

Дрезденская государственная капелла активно гастролирует в странах Старого и Нового Света, а также в азиатском регионе. С 2013 года каждую весну оркестр принимают на Зальцбургском Пасхальном фестивале, который также возглавляет Кристиан Тилеманн.

Возвращение с концертами в Россию для маэстро Тилеманна вдвойне приятно.

Кристиан Тилеманн: "Мы очень рады снова присутствовать в России с немецким оркестром после большой паузы. Последний раз я был здесь на гастролях с Венским филармоническим оркестром. Мы прекрасно знаем, насколько тесными были культурные связи между нашими странами. Последние века показали это - царская семья имела немецкие корни, династические браки существовали. Ну а если вспомнить о музыкальных связях, о Чайковском и других композиторах, которые были в Берлине или учились в Лейпциге, оркестровый звук связан очень сильно с российским музыкальным прошлым. Я прекрасно себя здесь чувствую, великолепная публика, которая необычайно концентрирована, и как внимательно люди слушают и ценят классическую музыку. Ну а если говорить о контактах между Россией и Германией с представителями искусства - певцами, композиторами, музыкантами, то здесь политика отступает на последний план. Как говорят в Германии, если двое ссорятся, то радуется третий. Для нас музыка, которую мы несем, является неким посланием миру. Я очень рад сотрудничеству с Денисом Мацуевым. Мы с ним вслепую друг друга понимаем, не договариваемся на репетициях ни о чем, а просто начинаем играть вместе и прекрасно получается наше взаимодействие. Мы с большой радостью ждем наших концертов в России".

В свою очередь Денис Мацуев отметил, что сотрудничать с маэстро Кристианом Тилеманном и его дрезденским оркестром - это огромное счастье. Пианист искренне верит, что чудес на свете так просто не бывает, и, может быть, в будущем Кристиана Тилеманна удастся пригласить в Сибирь на свой фестиваль "Звезды на Байкале".

В сезоне 2017/2018 Денис Мацуев был выбран приглашенным солистом-виртуозом Дрезденской государственной капеллы.