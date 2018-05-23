Устроивший стрельбу во Флориде мужчина был ликвидирован

Открывший огонь на улице американского Панама-Сити (штат Флорида) мужчина скончался. Он вступил в перестрелку с полицейскими, забаррикадировавшись в жилом доме в районе Бек-авеню и 23-й улице. Затем стражи порядка обнаружили тело стрелка. Им оказался Кевин Роберт Холройд.

Как сообщает РИА Новости, ранее его разыскивали по подозрению в причастности к убийству.

В результате стрельбы, которую устроил злоумышленник, пострадал один человек. Между тем всего прогремело 50 выстрелов и число раненых может вырасти.