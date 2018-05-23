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23.05.2018 13:31
Рубрика: Экономика

В Минкультуры раскрыли планы относительно Booking.com

Текст: Евгений Гайва

Минкультуры не планирует запрещать деятельность сервиса Booking.com и не имеет таких полномочий, разъяснила позицию ведомства директор департамента туризма и региональной политики Минкультуры Ольга Ярилова на заседании за "круглым столом", посвященной проблемам социального туризма в "Центральном совете по туризму и отдыху".

"Никто не собирался закрывать Booking.com, у нас и нет таких полномочий", - сказала Ольга Ярилова.

Фото: depositphotos.com
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"Никакой сенсации нет. Мы выполняем свою работу. Поручение было дано в соответствии с законом о работе с обращениями граждан. Мы должны были были переслать письмо господина Войтовича и сделали это", - пояснила она.

В министерство культуры поступило обращение от руководителя группы компаний "Свой туристический сервис" Сергея Войтовича, который и предложил ограничить действия данного сервиса на территории России.

Ранее в Федеральном агентстве по туризму сообщили, что в ведомство  поступило письмо Министерства культуры Российской Федерации с поручением рассмотреть предложение по запрету деятельности Booking.com на территории Российской Федерации. В Ростуризме отметили, что считают необходимым запросить мнение профильных профессиональных общественных объединений. 

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