Путин на ПМЭФ расскажет о стоящих перед РФ масштабных задачах

ПМЭФ-2018 пройдет в северной столице 24-26 мая. 22-ый по счету форум станет одним из самых масштабных за всю историю проведения такого рода мероприятий, считает представитель Кремля. Ожидается 15 тыс. участников - это на тысячу больше, чем в прошлом году. Приедут представители 1,5 тыс. российских и иностранных компаний из 72 государств.

Почетными гостями форума в Санкт-Петербурге будут президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ, которые "привезут" с собой впечатляющие делегации из десятков бизнесменов (порядка 70 французских компаний и более ста - японских). В целом об участии в форуме заявили политики из семидесяти стран. На уровне глав государств также будут представлены Молдавия, Сербская республика, Южная Осетия, Центрально-Африканская республика. Представителями других стран станут премьеры и вице-премьеры, министры, главы парламентов. Ожидаются и главы ведущих международных организаций и объединений, в частности, Международного валютного фонда (МВФ).

В программе форума заявлено 150 деловых мероприятий, 80 панельных дискуссий, 5 деловых завтраков, 9 круглых столов, 11 бизнес-диалогов. Для освещения мероприятия зарегистрировались 3,8 тыс. представителей СМИ.

Пленарное заседание (25 мая) будет ключевым событием форума и ожидаемо привлечет наибольший интерес, уверен Ушаков. Это мероприятие будет продолжительным - около трех часов. Ожидается участие 3,5 тысяч человек.

Владимир Путин в своем выступлении заявит о способах решения актуальных задач, стоящих перед страной.

"Президент расскажет о проведении в России социально-экономической политики, поделится своим видением тех масштабных задач, которые предстоит решать правительству и всей стране в ближайшие годы", - обрисовал тематику внутренней повестки Ушаков. В своем выступлении российский лидер собирается отталкиваться от тех задач, которые были изложены в недавнем Послании Федеральному Собранию.

"Будет подчеркнуто, что решать такие стратегические и амбициозные задачи, которые выдвинуты перед правительством, перед нашим обществом, можно только максимально задействовав потенциал международного сотрудничества", - отметил Ушаков, добавив, что именно этой цели и служит Санкт-Петербургский форум. Глава государства планирует подчеркнуть важность взаимных инвестиций, обмена передовыми технологиями, совместных проектов.

В своем выступлении Владимир Путин также затронет наиболее острые проблемы в мировой экономике, политической жизни. "Конечно, президент выскажется по поводу главной темы: о важности повышения уровня доверия, - сказал Ушаков. - Этот уровень сейчас недостаточен, и он мешает продвигаться вперед и формировать новые точки роста, углублять интеграционные связи".

Кстати, в этом году главный лозунг форума посвящен созданию экономики доверия. Участники пленарного заседания попытаются ответить на ключевые темы: как развиваться глобальной экономике в эпоху изменений, каковы потенциальные точки роста, какие технологии нужны для лидерства.

Наряду с Путиным выступить собираются Макрон, Абэ, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард. Затем лидеры, как предполагается, будут отвечать на вопросы модератора (им будет главный редактор Bloomberg News) и участников заседания. "В общем, это будет интересное мероприятие, самое, с точки зрения журналистов, заманчивое", - подытожил Ушаков.

В рамках форума планируются отдельные встречи Путина с бизнесменами, представителями гражданского общества, руководителями информагентств. Площадку ПМЭФ глава государства, по традиции, использует для двусторонних контактов.

25 мая пройдет встреча с Макроном: лидеры обсудят ситуацию на юго-востоке Украины, перспективы разрешения кризисов в Сирии и Ливии, сообщил помощник главы государства. Как ожидается, президенты встретятся с представителями российского и французского бизнеса, а также побеседуют с членами форума гражданских обществ.

Путин и Синдзо Абэ в ходе переговоров 25-26 мая, как ожидается, затронут тему заключения мирного договора. Ушаков напомнил, что диалог по данной тематике продолжается в формате межмидовских консультаций. "При этом будущий документ должен базироваться на послевоенных реалиях - однозначно зафиксировано четкое признание Японией итогов Второй мировой войны и законность перехода Южных Курил к нашей стране в соответствии с договоренностями между союзными державами", - сказал Ушаков. На саммите может быть затронута и тема совместной хозяйственной деятельности на Курилах.

Планируются также переговоры с зампредом Китайской народной республики Ван Цишанем и президентом республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.

Российский лидер, кроме того, проведет встречу с Кристин Лагард, с которой обсудит реформирование МВФ. "На наш взгляд, действующее распределение квот в капитале Фонда в пользу западных стран не вполне справедливо и не отражает, в частности, удельный вес быстроразвивающихся стран", - сказал Ушаков.

Обсудят собеседники также ситуацию в мировой экономике и, возможно, санкционную политику некоторых стран. "Наша страна, кстати, разделяет многие оценки Фонда относительно сохраняющихся рисков для устойчивости мировой экономики, а также критику руководства Фонда по поводу односторонних протекционистских мер, которые принимаются рядом стран в нарушение норм и правил ВТО", - сказал представитель Кремля.