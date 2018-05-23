Зарубежные бренды углубляют локализацию в России

Господдержка автомобильного рынка РФ, которая в прошлом году превысила 150 миллиардов рублей, принесла свои плоды и на перспективу. Эксперты рынка уверены, что 2018-й в плане продаж авто будет не менее успешным, чем 2017.

На предприятии "ДК РУС" в Набережных Челнах в прошлом году было выпущено более 5900 грузовиков марки Mercedes-Benz и FUSO. Фото: Александр Трохачев

В стране растет объем реализации машин, в том числе отечественной сборки, благодаря локализации производства. Компании и дальше намерены инвестировать в это направление, уходя от импорта комплектующих и удешевляя конечный продукт.

В 2017 году в России продажи авто выросли на 11,9 процента (реализовано около 1,6 миллиона единиц), и положительная пока тенденция сохраняется. При этом, как рассказала на международном форуме автомобилестроения TIAF в Казани директор маркетингового агентства НАПИ Татьяна Арабаджи, 75 процентов в производстве легковых авто занимают иномарки. Доля российских брендов сокращается, в то же время растет доля производства KIA, Volkswagen, Renault, Nissan и Toyota. "В следующем году рынок вырастет на 10-14 процентов, производство - на 4-9. Положительная тенденция продолжится вплоть до 2021 года", - считает эксперт.

Затем, по словам Арабаджи, в экономике страны сначала наступит стагнация, далее - планомерный спад. У производителей еще есть время нарастить продажи и приблизиться (а возможно, и превзойти) к показателям пятилетней давности. Больше всего шансов у грузовых. Здесь отставание от продаж 2013 года составляет "всего" 24 процента, а по производству - 11. В этом году также ожидается рост продаж грузовиков на 11 процентов. Половину рынка сейчас занимают российские бренды КАМАЗ и ГАЗ.

К примеру, автогигант из Набережных Челнов по-прежнему является главным "двигателем" отрасли в Татарстане. Как отметил замминистра промышленности и торговли республики Ильдар Мингалеев, КАМАЗ выпустил в прошлом году 38 600 грузовиков, объем реализации продукции - более 130 миллиардов рублей. В этом году завод замахнулся на выпуск 40 тысяч автомобилей. Также компания объявила, что инвестирует три миллиарда рублей в модернизацию кузнечного завода. Она продлится три года и повысит производительность линии выпуска коленвалов в три с половиной раза.

Около 800 миллионов рублей будет выделено на строительство в Дагестане дилерского центра. Также республика рассчитывает и на совместное производство КАМАЗа и Daimler AG по выпуску грузовых кабин за 200 миллионов евро, оно должно открыться в 2019 году. Всего участники авторынка Татарстана в 2017 году заработали почти 256 миллиардов рублей, в то время как в 2016-м этот показатель был равен 193 миллиардам.

86 процентов проданных в прошлом году автомобилей были собраны в России

Еще одним ключевым игроком в регионе в последнее время стала компания Ford Sollers, которая выпустила в прошлом году более 33 тысяч автомобилей и 20 тысяч двигателей. Предприятие, чьи инвестиции оцениваются в 1,5 миллиарда долларов (один миллиард вложен в татарстанские заводы), делает ставку на локализацию производства. Ее главная цель - сокращение числа привозных компонентов для сборки.

"Сегодня локализация производства составляет 60 процентов. Компания в России надолго, потому рассматривается вопрос долгосрочного сотрудничества с местными поставщиками. Сегодня у нас 80 поставщиков первого уровня, стараемся отладить систему так, чтобы поставляемые компоненты по максимуму производились в России. К примеру, около 98 процентов металлических изделий производим из российской стали, сотрудничаем с местными компаниями в штамповке деталей. Это типичный пример так называемой вертикальной интеграции, когда от сырья до изготовления детали все делается в России", - рассказал директор по локализации и развитию поставщиков Ford Sollers Николай Ходосевич.

Что касается локализации в масштабах всего авторынка страны, то 86 процентов из всех проданных машин в прошлом году были собраны именно в России.