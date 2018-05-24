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24.05.2018 16:27
Рубрика: Культура

В США найден череп, способный переписать историю Земли

Текст: Денис Передельский
Фото: Keck School of Medicine of USC/Jorge A. Gonzalez Фото: Keck School of Medicine of USC/Jorge A. Gonzalez
Фото: Keck School of Medicine of USC/Jorge A. Gonzalez

Ученые из США завершили исследование окаменелого черепа возрастом 130 миллионов лет и установили, что раскол древнего континента Пангея мог произойти гораздо позже, чем считается. Об этом сообщает Phys.org.

Фото: depositphotos.com
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Исследование провели ученые из Чикагского университета и Школы медицины Кека при университете Южной Калифорнии. Они изучили окаменелый череп древнего млекопитающего Cifelliodon wahkarmoosuch, найденного в штате Юта в 2006 году. Животное назвали в честь палеонтолога Ричарда Чифелли. А слово wahkarmoosuch в переводе с индейского языка означает "желтый кот".

Животное принадлежит к отряду харамиид. Оно было размером с зайца и весило чуть больше одного килограмма. Возраст находки оценен в 130 миллионов лет. Именно это стало самым важным открытием. Ранее останки древних харамиид находили в Европе и Азии.

Находка в США свидетельствует о том, что "желтые коты" распространились по территории современных континентов. Это означает, что суперконтинент Пангея раскололся на 15 миллионов лет позже, чем считалось до сих пор. Иначе "желтые коты" не смогли бы попасть на территорию Америки.

"Это говорит о том, что миграция млекопитающих и их близких родственников продолжалась в течение периода 145-101 миллионов лет назад, - считает ведущий автор исследования Адам Хаттенклокер. - Кроме того, долгое время мы думали, что ранние млекопитающие мелового периода были анатомически похожи и не отличались экологическим разнообразием. Наше открытие доказывает, что они занимали разные ниши".

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